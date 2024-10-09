Мирные переговоры с РФ: Зеленский готов смягчить свою позицию — Bloomberg

Запад усилил давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны, а предложенный Зеленским "план победы" прохладно встретили в Вашингтоне.

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Владимир Зеленский якобы готов к компромиссам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, сайт Кремля

"План победы" Владимира Зеленского прохладно встретили в Вашингтоне. Западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на своих собеседников, которые знакомы с ходом переговоров украинского президента и лидеров западных государств.

Издание отмечает, что США запросили у Украины сформулировать дорожную карту потребностей на следующий год, включая военную технику, помощь в промышленном развитии и финансовую поддержку. Украинский президент направил своих помощников в Вашингтон, чтобы поработать над деталями плана.

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Поскольку Киев еще не раскрыл все детали своего плана, украинские чиновники могут использовать элемент стратегической двусмысленности, который даст им пространство для дальнейших маневров.

По словам другого собеседника издания, надежные двусторонние гарантии безопасности со стороны США во время переговоров о прекращении огня фактически будут означать членство Киева в альянсе. При этом он уточняет, что Москва категорически против членства Украины в НАТО, поэтому неясно, какая формула поможет усадить все стороны за стол переговоров.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в НАТО, сообщило о возможном изменении позиции Владимира Зеленского относительно условий прекращения боевых действий. По данным агентства, Зеленский стал более склонным к компромиссам, несмотря на публичные заявления о неизменности своего "мирного плана".

Президент России Владимир Путин ранее сформулировал свои условия для начала переговоров, включая вывод украинских войск с территорий Донбасса, отказ от вступления в НАТО, принятие внеблокового, безъядерного и нейтрального статуса Украины, а также отмену всех западных санкций.

Что известно о Плане победы Украины / Инфографика Главреда

Визит Зеленского в США и план победы

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом США. Там он встретился с президентом США Джо Байденом и кандидатами по пост главы Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Также Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал о своем "плане победы".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.

Сам Зеленский 7 октября заявил, что План победы будет представлен партнерам Украины, после чего он будет доработан и обнародован.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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