У Украины появился третий путь выхода из войны: появились удивительные детали

Наступление украинских военных в Курской области открыло "надежный третий путь выхода из войны". Он сделал возможным переговоры, в ходе которых будет идти речь об обмене территориями. Об этом сообщает Foreign Policy.
Этот третий путь предполагает, что капитуляция Украины будет исключена, однако полная победы пока маловероятна.
"Украина и Россия в конечном итоге должны будут сесть за стол переговоров и пойти на уступки, чтобы положить конец войне", - говорится в сообщении.видео дня
Претендовать на победу не сможет и Москва, пока украинские военные будут на территории РФ.
"Оккупировав российскую территорию, по крайней мере теоретически, Киев создал прецедент, которым он может завершить войну в свою пользу", - говорится в сообщении.
Наступление на Курскую область - последние новости
Ранее Defense Express писал, что украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции. Россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.
По данным Института изучения войны, украинские силы продвинулись в Глушковском районе Курской области и продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего.
Как уточняло издание Forbes, украинские танки вошли в Веселое не позднее субботы, а военный самолет ВСУ сбросил управляемую по спутнику планирующую бомбу на предполагаемое место расположения российских войск в здании в центре Веселого, сравняв его с землей.
Напомним, чтобы "выбить" ВСУ из Курской области, страна-агрессор РФ собрала группировку численностью 40 тысяч человек. Однако российские оккупанты действуют нерационально на этом направлении, поэтому для вытеснения украинских воинов им нужно 80-100 тысяч человек, уверен генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
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