Очень важные доклады: что обсуждали на заседание Ставки Зеленского

На Ставке обсуждали вопросы по обеспечению Сил обороны и не только.

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Зеленский провел заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки. Обсуждались вопросы по обеспечению Сил обороны оружием и военной техникой. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ Александр Сырский доложил о потребностях украинской армии. Также на Ставке обсудили вопросы стратегических отраслей промышленности, изготовление ракет, дронов и снарядов.

"Доклад Главкома Александра Сырского: потребности армии до конца года и на перспективу. Доклады всех участников процесса относительно того, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно. Докладывали Премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, другие. Определили приоритеты для нашего ОПК на следующий год. Это, в частности, ракеты, дроны, снаряды, а также активное привлечение инвестиций от партнеров", - отметил Зеленский. видео дня

План победы Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский вместе с Министерством обороны на следующей неделе планирует взаимодействовать с международными партнерами по уточнению плана победы Украины, в частности, относительно военных вопросов и стратегической безопасности, отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, План победы Украины включает ряд эффективных мер, которые будут обсуждаться с Вашингтоном, сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что этот План будет представлен обществу, однако некоторые его аспекты останутся закрытыми из-за чувствительного характера информации.

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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