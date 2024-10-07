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"РФ сконцентрировала лучшие силы": названо приоритетное направление для наступления россиян

Ангелина Подвысоцкая
7 октября 2024, 18:34
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Российские оккупанты не планируют снижать интенсивность боев на Покровском направлении.
Покровск, ВСУ
Названо приоритетное направление российского наступления / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, DeepState

Покровское направление приоритетное для наступления российских военных. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, сообщает Еспресо.

"Курахово, Селидово и Покровск - города, которые по населению больше, чем Угледар, а значит, работы в них будет гораздо больше. Однако надо помнить, что Покровское направление определено Путиным как приоритетное для наступления российских войск на данном этапе... На этом направлении они будут пытаться достичь не только военных результатов, но и информационно будут давить. Тем более там они сконцентрировали лучшие свои силы, которые имеют на театре боевых действий в Украине", - сказал он.

В то же время следует отметить, что на Покровском направлении воюют оккупанты, которые были мобилизованы несколько месяцев назад. Однако уменьшение вражеской интенсивности не наблюдается, особенно после захвата Угледара.

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"То есть с другой стороны, россияне тянут все, что могут, даже не всегда дают военным возможность подготовиться или адаптироваться к армии. Только подписал контракт, прошел курс молодого бойца, и уже на Покровске. Тогда как на Курщину они тянут срочников", - добавил он.

Тимочко также прогнозирует, что акцент российского наступления будет в сторону Курахово и Кураховского водохранилища, поскольку в районе Селидово враг не смог достичь быстрого результата.

Также сообщается, что россияне пытаются повысить интенсивность боев на Роботинском направлении и в районе Старомайского.

"Они не начали наступательную операцию, но интенсивность атак начинает наращиваться", - резюмировал Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Наступление РФ - ситуация на Покровском направлении

Напомним, что РФ захватила еще 2 села вблизи Покровска. Юлиан Рёпке сообщил, что армия РФ расширила свой плацдарм, продвинувшись на север и захватив село Крутой Яр, где до войны проживало около 100 человек, а также соседнее село Красный Яр с довоенным населением в 200 человек.

Недавно стало известно, что оккупанты на Покровском направлении расстреляли украинских пленных. Российские военнослужащие лишили жизни украинских военнопленных в районе населенных пунктов Николаевка и Сухой Яр, что в Покровском районе.

Олег Жданов оценил угрозу захвата Покровска и наступления россиян на Днепр. Он заявил, что российская армия может иметь в резерве до 5000 военнослужащих. Однако, пока рано говорить об обороне Покровска или планах оккупантов выйти на Днепропетровскую область.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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