Зеленский сделал заявление о плане победы и дал поручение Сырскому

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в сотрудничестве с Министерством обороны на следующей неделе будет работать со странами-партнерами относительно плана победы Украины. В частности, по военным пунктам и стратегической безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В ходе своего видеобращения в воскресенье вечером, 6 октября, он рассказал о том, что заслушал доклад Сырского о ситуации на трех направлениях – Покровском, Кураховском и Лиманском.
Кроме того, Сырский вместе с Минобороны уже на следующей неделе совместно со странами-партнерами будет работать над военными аспектами плана победы.
"Говорил с Главкомом Сырским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям Плана победы - военных пунктов Плана и стратегических безопасности", - отметил Владимир Зеленский и подчеркнул, что начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину уже отправили в Вашингтон.
План победы Украины – главные новости по теме:
Недавно президент Владимир Зеленский побывал с визитом в США. Там он провел ряд встреч: с президентом Джо Байденом, вице-президентом и кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис, а также с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Зеленский представил политикам план победы Украины в войне.
Байден и Харрис заявили, что хотят победы Украины. По итогам встречи с Трампом Зеленский сказал, что теперь настроен "более позитивной" в вопросе предоставления права на удары американским оружием вглубь территории РФ.
Украина представит план победы участникам встречи в Рамштайне, которая состоится 12 октября, рассказал Владимир Зеленский. У Киева есть четкая стратегия, как обеспечить справедливое завершение войны.
Что такое план победы Зеленского?
План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу
По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.
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