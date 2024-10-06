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Зеленский сделал заявление о плане победы и дал поручение Сырскому

Андрей Ганчук
6 октября 2024, 22:18
131
Зеленский получил от Сырского информацию о ситуации на трех направления фронта.
Зеленский, Сырский
Сырский на следующей неделе будет работать над планом победы - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ОФис президента, Telegram-канал А. Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в сотрудничестве с Министерством обороны на следующей неделе будет работать со странами-партнерами относительно плана победы Украины. В частности, по военным пунктам и стратегической безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего видеобращения в воскресенье вечером, 6 октября, он рассказал о том, что заслушал доклад Сырского о ситуации на трех направлениях – Покровском, Кураховском и Лиманском.

Кроме того, Сырский вместе с Минобороны уже на следующей неделе совместно со странами-партнерами будет работать над военными аспектами плана победы.

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"Говорил с Главкомом Сырским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям Плана победы - военных пунктов Плана и стратегических безопасности", - отметил Владимир Зеленский и подчеркнул, что начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину уже отправили в Вашингтон.

План победы Украины – главные новости по теме:

Недавно президент Владимир Зеленский побывал с визитом в США. Там он провел ряд встреч: с президентом Джо Байденом, вице-президентом и кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис, а также с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Зеленский представил политикам план победы Украины в войне.

Байден и Харрис заявили, что хотят победы Украины. По итогам встречи с Трампом Зеленский сказал, что теперь настроен "более позитивной" в вопросе предоставления права на удары американским оружием вглубь территории РФ.

Украина представит план победы участникам встречи в Рамштайне, которая состоится 12 октября, рассказал Владимир Зеленский. У Киева есть четкая стратегия, как обеспечить справедливое завершение войны.

план победы, план перемоги
Что известно о плане победы Украины / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу

По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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