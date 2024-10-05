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"Есть четкая стратегия": Зеленский назвал две вещи, которые способны остановить агрессию РФ

Алёна Воронина
5 октября 2024, 12:52
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Зеленский отметил, что партнеры должны проявить свою решимость, и напомнил, что нашему государству нужна дальнобойность и укрепление позиций на фронте.
'Есть четкая стратегия': Зеленский назвал две вещи, которые способны остановить агрессию РФ
Зеленский назвал две вещи, которые способны остановить агрессию РФ/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 отдельная танковая Северская бригада

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем будет говорить с лидерами других государств во время очередной встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 12 октября и впервые будет проходить на уровне лидеров стран.

Он отметил, что наша делегация представит участникам коалиции План победы - четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Об этом глава Украинского государства сообщил в Telegram.

В то же время он назвал две вещи, которые способны остановить агрессию России - решимость партнеров и усиление Украины.

видео дня

"12 октября. Новая встреча "Рамштайн". На этот раз - на уровне лидеров. И для представления Плана победы всем партнерам, которые действительно помогают. Есть четкая стратегия, как приблизить справедливое окончание войны", - отмечается в видео.

Также президент отметил, что план победы предусматривает необходимое усиление Украины, и уже началось обсуждение с США как лидером поддержки.

Зеленский отметил, что партнеры должны проявить свою решимость, и напомнил, что нашему государству нужна дальнобойность и укрепление позиций на фронте. Он добавил, что нужно именно такое давление на Россию, которое станет принуждением к миру.

Напомним, 12 октября состоится уже 25-я встреча в формате "Рамштайн", но на этот раз она будет проходить на уровне лидеров государств.

Владимир Зеленский
Зеленский 12 октября на Рамштайн представит план победы странам-партнерам/ скрин

Смотрите видео, опубликованное Зеленским перед встречей в формате "Рамштайн":

Что такое встречи в формате "Рамштайн"?

Встречи в формате "Рамштайн" – это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись в целях синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.

Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – оно проходило на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".

В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", переходящего от индивидуальных решений к коалиционному формату посредством Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ несколько продвинулись в Харьковской области. Гвардейцы захватили 7 позиций противника, уничтожили позицию ПТРК и гаубицу.

Также ранее сообщалось, что РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа - в Воздушных силах рассказали детали. Оккупанты применяют большое количество средств воздушного нападения, чтобы перегрузить украинскую ПВО, а также с целью проведения воздушной разведки.

В разведке Британии назвали возможные дальнейшие "цели" российских оккупантов после захвата Угледара. Российские оккупанты более двух лет безрезультатно пытались захватить Угледар.

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