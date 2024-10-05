Россия уходит под воду: в Алтайском крае огромный поток воды прорвал дамбы

На волнах также унесло и мост, связывающий село с другими населенными пунктами.

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В Алтайском крае смыло дамбу / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Пока некоторые эксперты прогнозируют удары агрессорами по Киевской ГЭС, огромным количеством воды смыло дамбу. Однако, к счастью, не в Украине, а в российском селе Шелаболиха в Алтайском крае. Там проживают более трех тысяч человек, оно находится в 85 километрах от Барнаула

По версии росСМИ, чрезвычайное происшествие произошло из-за большого количества дождей летом.

"На волнах также унесло и мост, связывающий село с другими населенными пунктами. Сейчас на месте работают все спасательные службы. Трасса и другие дороги не затронуты, угрозы инфраструктуре нет", - передают местные власти. видео дня

В Алтайском крае снесло дорогу и мост, объединявший город и другое село / Коллаж: Главред, фото: скрин тг-канал Главред

Что известно о с. Шелаболиха? Шелаболиха (рус. Шелаболиха) - село, центр Шелаболихинского района Алтайского края, Россия. Административный центр и единственный населённый пункт Шелаболихинского сельского совета. Население - 4006 человек (2010; 4332 в 2002), сообщает Википедия .

Как оправдывает ситуацию глава района Александр Шушунов, причиной инцидента стала вода, накопившаяся за дождливое лето.

"Вода вышла в русло реки, разделяющей село Шелаболиху. Из-за этого разрушена дорога", - написал чиновник.

Удары РФ по ГЭС и провокации на дамбах - что известно

Недавно эксперт Свитан раскрыл новый циничный план оккупантов. Он предупредил, что агрессоры пользуются подрывами дамб и при этом их совсем не интересует экология.

Кроме этого, эксперт призналась, как обстрелы ГЭС и ТЭС "ударят" по энергетике. Украине не хватает балансирующих мощностей, которые обеспечивают стабильность энергосистемы, после российских обстрелов, отметила Ольга Кошарная.

В то же время в "Укргидроэнерго" дали ответ относительно угрозы прорыва Киевской ГЭС и подтопления. К сожалению, на сегодня нет ни одной станции Укргидроэнерго, которая бы не получила повреждений.

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