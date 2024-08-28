Угроза прорыва Киевской ГЭС и подтопления: в "Укргидроэнерго" дали ответ

На сегодня нет ни одной станции Укргидроэнерго, которая бы не получила повреждений

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В "Укргидроэнерго" дали ответ об угрозах ГЭС / Колаж: Главред, фото wikimedia.org, фото Фейсбук

Во время массированного обстрела 26 августа российские оккупанты атаковали Киевскую ГЭС в Вышгороде, россияне пытались разрушить ГЭС различными типами ракет и беспилотников, в результате атаки есть попадания и разрушения.

Не секрет, что повреждение Киевской ГЭС может уменьшать возможности для маневрирования в сети во время пиковых нагрузок, и это может привести к почасовым отключениям в досрочной перспективе.

Однако пока, к счастью, угрозы прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, подтоплений территории не будет. Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

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Что известно о Киевской ГЭС Киевская гидроэлектростанция - гидроэлектростанция на реке Днепр в Вышгороде, Киевская область, сообщает Википедия. Плотина длиной 288 м создает Киевское водохранилище с целью производства гидроэлектроэнергии и судоходства с помощью шлюза на плотине. Первый из 20 генераторов электростанции был введен в эксплуатацию в 1964 году, а последний - в 1968 году. Вместе с Киевской гидроаккумулирующей электростанцией она создает гидроэнергетический комплекс. Эксплуатируется компанией "Укргидроэнерго".

"На сегодня идет разбор завалов после ракетного удара, мы не можем пока оценить все технические последствия, что мы потеряли и какой нужен срок восстановления. Но угрозы прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, подтоплений не может быть", - отметил он.

Также сообщается, что во время атаки на станцию ни один сотрудник не пострадал.

На сегодня нет ни одной станции Укргидроэнерго, которая бы не получила повреждений. По станциям Укргидроэнерго с начала полномасштабного вторжения было нанесено около 130 ударов. Сейчас потеряна Каховская ГЭС, Днепровская ГЭС не работает. Другие ГЭС и ГАЭС компании сейчас находятся в процессе восстановления.

"Ключевая задача компании до начала осенне-зимнего периода максимально восстановить утраченные мощности. Однако восстановление сейчас требует как финансового и человеческого ресурса, так и времени, поскольку на станциях компании оборудование нелинейное и требует длительного времени для изготовления.

Укргидроэнерго потеряло более 40% генерации. Однако гидрогенерация продолжает обеспечивать энергосистему балансирующими мощностями на сколько сейчас это возможно", - говорится в заявлении.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как известно, 28 августа, в День траура, враг нанес удар по Кривому Рогу. Спасательная операция на месте вражеского удара продолжается, появилась информация о еще трех пострадавших. В результате обстрела повреждены боксы для ремонта автомобилей и транспортные средства.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что россияне могут готовить еще один массированный удар. Он напомнил, что 26 августа была рекордная, после 24 февраля 2022 года, ракетно-дроновая атака.

Из-за российской агрессии облэнерго в пяти областях Украинынаходятся под угрозой блокировки работы - они уже недофинансированы на более чем 3 миллиарда гривен. Все эти долги в один момент перекинут на потребителей, если произойдёт попытка забрать облэнерго под государственное управление.

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