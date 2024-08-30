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Блэкаут и уничтожение каскада ГЭС в РФ: названы главные цели для баллистики ВСУ

Алексей Тесля
30 августа 2024, 01:30
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Главным проблемным вопросом для Украины в процессе разработки собственной баллистической ракеты может быть двигатель, считает Валерий Романенко.
ОТРК Гром 2
/ Коллаж: Главред, Фото: mil.in.ua, скриншот видео КБ "Южное"

Новая украинская баллистическая ракета должна обладать радиусом действия, который позволит ей долететь до Волги и нанести урон каскаду гидроэлектростанций страны-агрессора РФ, заявил ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ), авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Наша задача - долететь до Волги. На ней каскад электростанций, и тогда кто кого еще "загонит в пещеру". Если ударить по нескольким электростанциям, 40% российской территории будет без электричества", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Эксперт пояснил, что главным проблемным вопросом для Украины в процессе разработки собственной баллистической ракеты может быть двигатель, ведь ранее Конструкторское бюро "Южное" в Днепре разрабатывало двигатели на жидком топливе, которые устанавливали на стратегических баллистических ракетах, которые запускают из подземных шахт.

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"А ракеты для сухопутных войск во время боевых действий - они твердотопливные и могут быть подготовлены к запуску за считанные минуты. А у нас таких двигателей никто не разрабатывал", - уточнил он.

Романенко добавил, что основа для создания украинской баллистической ракеты есть - в Украине разрабатывали проекты "Сапсан" для ВСУ и "Гром-2" на экспорт. Это одна и та же ракета, отличается только радиус действия. У "Сапсана" он составляет 500+ километров, а у "Гром-2" - до 270 километров.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Ранее сообщалось, что Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства. Президент подчеркнул, что это важное для обороны страны событие, однако деталей по производству открывать не стал.

Напомним, ранее сообщалось об испытаниях баллистической ракеты Украины. Иван Киричевский считает, что создание баллистической ракеты стало большим достижением для Украины.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляница". Известно, что украинская ракета-дрон была разработана за полтора года. Она запускается с наземной установки.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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ВСУ баллистические ракеты Валерий Романенко
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