Россияне заминировали дамбы: Свитан раскрыл новый циничный план оккупантов

Россияне пользуются подрывами дамб и при этом их совсем не интересует экология - Свитан предупредил о последствиях.

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Свитан заявил о минировании дамб / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Спикер ОТГ "Харьков" сообщил, что россияне заминировали дамбы в Белгородской области. Это можно расценить как "закладку" на будущее. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины.

Свитан также напомнил, что Каховская ГЭС - это один из таких ярких примеров, когда у нас была готовность двигаться на левый берег. Россияне, понимая, что не выдержат это давление, взорвали Каховскую ГЭС и сбросили воду. Как следствие, форсирование было остановлено.

"То есть россияне пользуются подрывами дамб и при этом их совсем не интересует экология или позднее восстановление. Они получают мгновенный эффект, который все же важен при продвижении. Заминировав дамбы, россияне будут их взрывать, не думая о последствиях. Они выполняют задачу, которая важна на данный момент", - заявил военный эксперт для 24 канала. видео дня

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удара ВСУ по Торопке

По словам Свитана, на такой базе должно было находиться примерно 1,5-2 роты обслуживающего персонала.

"База обслуживается, база охраняется, поэтому здесь все военнослужащие - легальные военные цели под уничтожение дальними средствами поражения", - подчеркнул военный эксперт.

Роман Свитан спронозував, что скорее всего, гореть там будет еще с неделю.

Напомним, что в ВСУ заявили, что РФ готовит новую провокацию и заминировала дамбы. Российские войска, вероятно, готовят новую провокацию против Украины на территории Белгородской области. Для этого, враг заминировал дамбы, чтобы в удобный момент обвинить Украину.

После катастрофы на Каховской ГЭС экологи выступают против ее восстановления. Эколог отметил, что в Голландии, Германии и США с середины ХХ века начала работать программа дедамбизации. В Украине водохранилищами залито втрое больше плодородных земель.

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