Успешная наступательная операция: ВСУ продвинулись в Харьковской области - ISW

Украинские военные провели успешную операцию, захватив семь российских позиций к северу от Липцов. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Также представитель Харьковской группировки ВСУ, полковник Виталий Саранцев рассказал, что в последние дни российские силы замедлили темпы наступления в районе Волчанска, однако продолжают укреплять штурмовые группы через внутреннюю ротацию.
В то же время российские войска немного продвинулись в Волчанске, в частности на улицах Колокольцова и Пушкинской в центре города.
Об успехах ВСУ в районе Липцов сообщили также и в телеграмм-канале ОТГ "Харьков".
"Недавно 13 бригада оперативного назначения "Хартия" Национальной гвардии Украины провела успешную наступательную операцию в районе Липцов. Гвардейцы захватили 7 позиций противника, уничтожили позицию ПТРК и гаубицу", - говорится в сообщении.
Что известно об оперативно-тактической группировке "Харьков"?
Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении. С мая 2024 главной задачей ОТГ "Харьков" стало отражение российского наступления на город Волчанск и село Липцы, которое находится на пересечении нескольких стратегически важных путей, сообщает Википедия.
Офицер бригады "Хартия" с позывным "Француз" отметил, что успех штурма был обусловлен эффектом неожиданности, движением с неожиданного для российских сил направления и тщательным планированием операции.
"Они постоянно мониторят основные логистические дороги и мы знали, что нас увидят. Мы на это рассчитывали и мы продумали, как гасить те средства артиллерии, которые будут пытаться уничтожить нашу технику", - рассказал изданию "Радио Свобода" "Француз".
Он также добавил, что ключевым было достичь определенной линии, после которой враг поймет, что раньше они до нее не доходили, и теперь не будут иметь представления, куда двигаться дальше.
Ситуация на фронте - что известно
Как известно, в ВСУ заявили о тяжелой ситуации под Покровском. Российские оккупанты проводят штурмовые действия большим количеством личного состава.
К слову, в DeepState также рассказали об успехах РФ - продвинулся возле Цукурино, Катериновки, Колесниковки и в Торецке.
По информации Kyivpost, возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров. Кроме северокорейских военных, в результате удара украинских сил погибли более десятка оккупантов.
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