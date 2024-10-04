РФ провоцирует Лукашенко: в ЦПД объяснили, почему российских дрон залетел в Беларусь

3 октября три дрона страны-агрессора России залетели на территорию Беларуси. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что жители одного из белорусских городов услышали, как взорвался дрон.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram прокомментировал этот инцидент и объяснил, для чего РФ могла запустить дроны по якобы дружественной стране.
"Российский дрон этим утром взорвался неподалеку Мозыря, в Калинковичах", - утверждает он.видео дня
По словам Коваленко, такими действиями россияне пытаются осуществить провокацию возле Мозырского НПЗ, чтобы обвинить в атаке Украину и потребовать у самопровозглашенного президента Лукашенко ответных действий.
Кто такой Андрей Коваленко?
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
Залет российских дронов на территорию Беларуси
Напомним, что 3 октября около 12:55 три российских "Шахеды" залетели из Черниговской области Украины в направлении Гомельской области Беларуси. В это время в небе находился вертолет самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Впоследствии стало известно, что в Калинковичах, которые находятся на территории Беларуси, взорвался "Шахед". За несколько минут до этого сообщалось о заходе "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси и его движение в направлении Мозыря, проходя к востоку от Наровли.
После этого самопровозглашенный президент Александр Лукашенко связал инцидент с заходом российских дронов на территорию Беларуси с работой РЭБ. Лукашенко утверждает, что якобы одновременно с вертолетом, на борту которого он находился, в небе заметили два беспилотника.
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