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Прямо над городом: в Беларуси взорвался российский "Шахед" - что известно

Мария Николишин
3 октября 2024, 19:25
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Дрон сдетонировал самостоятельно или был сбит силами ПВО.
Прямо над городом: в Беларуси взорвался российский 'Шахед' - что известно
Взрыв "Шахеда" в Беларуси / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Калинковичах, которые находятся на территории Беларуси, утром взорвался "Шахед". Информации о пострадавших нет. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Там отмечают, что сегодня утром появилась информация, что около 5 утра жители Калинковичей слышали громкий звук взрыва.

"Впоследствии эту информацию удалось подтвердить из нескольких источников, и выяснилось, что взрыв над Калинковичами был слышен около 04:55 утра. Ровно за 12 минут до этого (в 04:43) сообщалось о заходе "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси и его движение в направлении Мозыря, проходя к востоку от Наровли", - отметила мониторинговая группа.

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Там также добавили, что расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 км, которые "Шахед" может преодолеть всего за 11 минут (средняя скорость - 200 км/ч).

"Траектория и скорость движения "Шахеда" свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон уже был над городом. В то же время, по нашим данным, в описываемый промежуток времени авиация ВВС РБ над Гомельщиной не фиксировалась. На основании вышесказанного, Беларускі Гаюн делает вывод, что сегодня в 04:55 в Калинковичах взорвался дрон-камикадзе типа "Шахед". Сдетонировал он самостоятельно или был сбит силами ПВО - неизвестно", - сообщила мониторинговая группа.

Прямо над городом: в Беларуси взорвался российский 'Шахед' - что известно
Курс "Шахеда" / фото: Беларускі Гаюн

Стоит отметить, что по состоянию на 17:30, никакой информации от МО или МЧС РБ по этому случаю не поступило.

Прямо над городом: в Беларуси взорвался российский 'Шахед' - что известно
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Что такое "Беларускі Гаюн"?

Белорусский Гаюн (белорусский Гаюн) - OSINT-проект, занимающийся мониторингом военной активности российских и белорусских войск на территории Беларуси. Мониторинговую группу создал перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году активист Антон Мотолко. Проект назвали в честь белорусского мифического персонажа лесного духа Хаюна, пишет Википедия.

"Шахеды" на территории Беларуси - что известно

Напомним, днем, 3 октября, три российских дрона "Шахед" залетели в Беларусь. В это время в небе находился вертолет самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Ночью, 29 августа, во время очередной атаки РФ на Украину один из дронов "Шахед" снова попал на территорию Беларуси. Тогда Беларусь впервые применила собственные военно-воздушные силы для сбивания российского ударного БпЛА.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что российское военно-политическое командование умышленно запускает ударные БпЛА типа "Шахед" через территорию Беларуси пытаясь детали больше привлечь ее в войну против Украины.

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