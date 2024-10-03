Прямо во время полета вертолета Лукашенко: 'Шахеды' снова залетали в Беларусь

Российские "Шахеды" залетели из Черниговской области Украины.

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"Шахеды" в Беларуси / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Три российских дрона "Шахед" залетели днем, 3 октября, в Беларусь. В это время в небе находился вертолет самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что около 12:55 три "Шахеды" залетели из Черниговской области Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Два из этих дронов перелетели в район Новой Гуты и двигались курсом на Гомель. Еще один зашел в районе Лоева и двигался в направлении Хойников.

видео дня

"Кроме того, в небе над Беларусью прямо сейчас находится и вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи", - указано в заявлении.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Что такое "Беларускі Гаюн"? Белорусский Гаюн (белорусский Гаюн) - OSINT-проект, занимающийся мониторингом военной активности российских и белорусских войск на территории Беларуси. Мониторинговую группу создал перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году активист Антон Мотолко. Проект назвали в честь белорусского мифического персонажа лесного духа Хаюна, пишет Википедия.

"Шахеды" на территории Беларуси - что известно

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко говорил, что российское военно-политическое командование намеренно запускает ударные БпЛА типа "Шахед" через территорию Беларуси пытаясь детали больше вовлечь ее в войну против Украины.

29 августа Беларусь впервые применила собственные военно-воздушных силы для сбивания российского ударного БпЛА типа "Шахед", который залетел на территорию страны со стороны Украины.

Также сообщалось, что российские оккупанты могут использовать воздушное пространство Беларуси как маршрут "Шахедов" во время пусков по Украине. РФ таким образом пытается минимизировать риски их уничтожения украинской ПВО.

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