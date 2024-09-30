Беларусь начала внезапную проверку войск и призыв резервистов: что известно

Минобороны Беларуси планирует задействовать полигоны по всей территории страны для внезапной проверки своих вооруженных сил.

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Беларусь начала внезапную проверку вооруженных сил / Коллаж Главред, фото: Минобороны Беларуси, скриншот из видео

В Беларуси начат новый этап проверки боевой готовности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, который стартовал 30 сентября. Об этом сообщило Минобороны Беларуси, передает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Во время проверки основное внимание сосредоточат на готовности и способности воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО выполнять свои задачи.

"Соответственно, к проверке могут привлечь 2 зенитных ракетных и 2 радиотехнические бригады, 5 зенитных ракетных полков и 3 авиационные базы", - говорится в сообщении. видео дня

Также сообщается, что для проведения учебно-боевых задач будут привлечены все полигоны ВС РБ, а также планируется призыв резервистов.

Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Позиция Беларуси в войне против Украины Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить. Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву. Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 сентября белорусский истребитель Як-130, вероятно, нарушил воздушное пространство Украины. Об этом сообщали мониторинговые группы, в частности "Беларускі Гаюн".

Кроме того, МИД Украины выразил резкое недовольство недавней встречей Лукашенко с главарем оккупированной части Донецкой области Денисом Пушилиным, пригрозив последствиями.

Также сообщается, что после начала операции ВСУ в Курской области Беларусь перебросила в Гомельскую область тысячу военных, вертолеты, штурмовики и тяжелую технику.

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