Возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров - Kyivpost

В результате ракетного удара 3 октября по оккупированной территории вблизи Донецка ВСУ удалось ликвидировать более 20 военных, среди них было 6 офицеров из Северной Кореи. Еще три северокорейских военных получили ранения.
Как сообщили в Kyiv Post со ссылкой на источники в разведке, иностранные военные прибыли во временно оккупированную Донецкую область с целью переговоров с представителями армии страны-агрессора России.
Накануне удара ВСУ, в российских соцсетях появилась информация, что оккупанты демонстрировали северокорейским коллегам их подготовку личного состава к штурмовым действиям и защите.
В результате, офицеры из Северной Кореи стали не только свидетелями, но и жертвами мощного ответа с воздуха украинских сил.
Что такое Kyiv Post?
KyivPost - старейшая украинская англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал ее 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал KP Media для своих холдингов. Газета, которая вышла в Интернете в 2002 году, направлена на украинских и иностранных читателей, которые интересуются общим вопросами в политической, деловой и развлекательной сферах, пишет Википедия.
Удары ВСУ по объектам и скоплении войск врага
Напомним, что 4 октября в Воронежской области Силы обороны Украины поразили базу ГСМ российских оккупантов. В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров.
Накануне, 3 октября, украинцы нанесли поражения военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. По нему ударили беспилотники Сил обороны. Успех операции заключался в том, что именно с этого аэродрома враг активно бомбит КАБами украинские территории.
Ранее город Торопец в Тверской области РФ атаковали дроны. В результате атаки был поражен склад боеприпасов оккупационных войск России.
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