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База ППМ в Воронежской области в огне: Генштаб поделился деталями попадания

Даяна Швец
4 октября 2024, 10:36
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Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров.
дрон, удар
В Воронежской области РФ дрон атаковал нефтебазу / Коллаж: Главред, фото Генштаб ВСУ

Сегодня, 4 октября в Воронежской области Силы обороны Украины поразили базу ГСМ российских оккупантов. Такое подтверждение опубликовал Генштаб ВСУ.

"Сегодня ночью нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт", что возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ. В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, боевое задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

видео дня

Пока результаты поражения уточняются, однако в сети уже распространяются видео и фото масштабного возгорания.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Информацию о том, что сегодня полыхают мощные пожары на двух НПЗ, утром сообщили и власти страны-агрессора.

Так губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, беспилотники атаковали нефтебазу в поселке городского типа Анна.

"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он в телеграмме.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика-Главред

Атаки на Россию - последние новости

Как известно, 1 сентября БПЛА залетели в Москву и поразили две электростанции. Сообщалось, что после атаки БпЛА в Конаково Тверской области пожар возник возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети (ГРМ) "Конаково", которая является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ остановил половину своих мощностей после атаки ВСУ. На территории завода в тот день возник большой пожар после сообщений мэра Москвы Сергея Собянина о якобы падении БПЛА на НПЗ.

В свою очередь у Зеленского рассказали детали о новой украинской ракете, которая достанет до Москвы и не только. Она предназначена для уничтожения авиационной инфраструктуры страны-агрессора России.

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