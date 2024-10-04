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"Страшно плохо для военных": эксперт рассказал о новых трудностях для ВСУ

Даяна Швец
4 октября 2024, 07:56
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Не решает вопрос и то, что украинские военные имеют мощное дальнобойное оружие, ведь "у россиян арифметически всего больше, чем у нас - людей, возможностей".
'Страшно плохо для военных': эксперт рассказал о новых трудностях для ВСУ
Эксперт рассказал о сложностях на фронте / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Украинские Вооруженные силы могут ждать новые трудности, когда станет прохладно и начнется сезон дождей. Дело в том, что после после осадков в окопах будет стоять вода и тяжелая техника не сможет нормально передвигаться по грунту. Деталями поделился с OBOZ.UA бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Непогода остановит и агрессоров тоже, но на продвижение украинских войск это также сильно повлияет. Ступак вспоминает, что и в 2022-2023 годах ухудшение погодных условий стало негативным фактором для Сил обороны. В таких условиях наступать очень сложно, почти невозможно.

"Говорили, что украинский чернозем не даст российской технике проходить... Этот чернозем не различает, какая техника едет - российская или украинская. Все вязнут одинаково. Все в окопах по пояс в воде. Это очень плохо для всех военных", - отмечает эксперт.

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Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Еще одним негативным моментом, по словам Ступака, является то, что у Украины сейчас нет существенных преимуществ, которые позволили бы перехватить инициативу на фронте. Не решает вопрос и то, что украинские военные имеют мощное дальнобойное оружие, ведь "у россиян арифметически всего больше, чем у нас - людей, возможностей".

"Они готовы положить свою экономику ради победы в этой войне, готовы бросить на войну 40% госбюджета. Кремль пользуется тем, что в России нет политиков, которые могли бы противостоять этому, нет ни одной оппозиционной фракции и тому подобное. К сожалению, такие диктаторские режимы в этом выигрывают", - подчеркнул Ступак.

Однако бывший сотрудник Службы безопасности Украины указывает также, что украинской армии нужно больше людей. Важно, чтобы государство наращивало собственное производство оружия, потому что сейчас этого недостаточно.

"Мы должны держать определенные локации политически, не отходить от них, потому что именно политически они важны. Есть и проблемы в армии, где еще осталась советскость. Поэтому сказать, что может нам помочь изменить ситуацию уже в следующем месяце... По сути, ситуация не изменилась за последние 24 месяца", - добавил Иван Ступак.

Ситуация на фронте - что известно

Как известно, в ISW спрогнозировали, когда остановится наступление РФ. В течение ближайших месяцев, а возможно и недель, наступательные операции армии РФ на востоке Украины, вероятно, достигнут кульминации, считают аналитики.

В свою очередь командир назвал город, который атакует РФ после Угледара. По словам Бунятова, в случае захвата, врагу будет удобно давить на фланг Курахово и развивать наступление в направлении Богоявленки.

Как рассказал недавно эксперт Свитан, РФ потеряла выгодную позицию на одном из направлений. Аналитик подчеркивает, что несмотря на все, оккупанты пытаются восстановить контроль над этим направлением, но тщетно.

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война в Украине ВСУ война на Донбассе война России и Украины контрнаступление ВСУ Иван Ступак
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