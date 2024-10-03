'Путин именно этого и боится': эксперт сказал, когда разразятся беспорядки в РФ

Путин боится именно того, что этот потенциал россиян перерастет в "страшную российскую смуту", когда населению РФ будет безразлично, кого убивать.

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Эксперт сказал, когда разразятся беспорядки в РФ/ коллаж: Главред, фото УНИАН, сайт Кремля

Тяжелые бои на фронте в Украине продолжаются уже третий год именно потому, что российские войска постоянно пытаются наступать, несмотря на свои огромные потери. Российская армия уже давно потеряла бы свой наступательный ресурс, если бы жизнь собственных солдат имела бы для России значение.

Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский, пишет OBOZ.UA. Он отметил, что для РФ жизнь солдата - это ноль. Страна-агрессор продолжает воевать, хоть ее потери убитыми и ранеными составляют уже под миллион.

В РФ медленно нарастают протесты

Сунгуровский отметил, что внутри страны-агрессора России хоть медленно и неуверенно, но растет протестный потенциал и в обществе, и среди военных. Гражданские начинают возмущаться из-за того, что делают российские оккупанты, возвращаясь в российские города с оружием.

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"Но когда это взорвется? Это Россия. "Умом Россию не понять". Их невозможно понять, потому что одно дело - адекватный человек, а другое - зомби. Когда человека накачивают пропагандистскими штучками в течение десятилетий, начиная с детсада...", - считает военный эксперт.

Он отметил, что сейчас трудно спрогнозировать, когда оккупанты потеряют наступательный потенциал. По его словам, операция в Курской области была рассчитана именно на то, чтобы уменьшить возможности захватчиков проводить наступления, а также на подталкивание россиян к беспорядкам в обществе.

"Расчет той самой Курской операции ВСУ был на то, что нужен триггер, чтобы это взорвалось. Пока такого не произошло, потому что у Кремля еще есть достаточно ресурсов, чтобы удерживать свою власть в регионах. Когда этих рычагов не будет - а это в основном финансовые рычаги, - тогда можно будет рассчитывать на то, что этот потенциал будет не просто нарастать, а угрожать режиму", - сказал эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин боится именно того, что этот потенциал перерастет в "страшную русскую смуту", когда населению будет безразлично, кого убивать.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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