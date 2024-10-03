РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

Это нужно для того, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

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Керченский мост / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Украина выступила на устных слушаниях по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Там призвали трибунал обязать Россию снести Керченский мост. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что с заключительным заявлением выступила заместитель Агента Украины Оксана Золотарева. В Арбитражном трибунале она заявила, что у Украины есть чрезвычайно важный запрос для будущего Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря.

"Трибунал должен обязать Россию демонтировать и убрать так называемый "Керченский мост". Демонтаж моста является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем", - подчеркнула она. видео дня

По её словам, Россия незаконно построила этот мост, поэтому именно она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

"Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия". - подчеркнула Золотарева.

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовится к масштабной атаке на Крымский мост. В районе переправы установлены две установки ПВО "Панцирь" и другие системы обороны.

Заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко убежден, что чтобы перерезать возможность оккупантов использовать сооружение Керченского (Крымского) моста как логистическую переправу для снабжения российских оккупационных войск, надо его уничтожить.

Кроме того, партизаны из "АТЕШ" сообщили, что Крымский мост буквально разваливается на глазах после того, как по нему было нанесено несколько ударов Силами обороны Украины.

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