РФ стягивает к Крымскому мосту дополнительные системы ПВО: к чему готовится враг

Россияне во временно оккупированном Крыму всеми силами пытаются защитить Керченский мост.

https://glavred.info/ukraine/rf-styagivaet-k-krymskomu-mostu-dopolnitelnye-sistemy-pvo-k-chemu-gotovitsya-vrag-10601891.html Ссылка скопирована

РФ готовится к атаке на Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Стало известно, что Россия готовится к масштабной атаке на Крымский мост. В районе переправы установлены две установки ПВО "Панцирь" и другие системы обороны. Эту информацию опубликовал телеграм-канал "Крымский ветер".

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наращивании оборонительных сооружений вокруг Крымского моста.

"Россия начала размещать баржи на южной стороне моста еще в начале мая, чтобы защитить конструкцию и судоходный канал от будущих украинских атак. Ранее установленные барьеры были повреждены штормами", - сообщает мониторинговый канал. видео дня

По данным аналитиков, к июню защитные меры были усилены дополнительными баржами и плавучими боновыми заграждениями, которые расположены параллельно мосту.

"Но новые изображения, сделанные в субботу, 29 сентября, демонстрируют значительное увеличение количества барж, которые защищают мост. Спутниковые снимки, сделанные в субботу, также показали две системы противовоздушной обороны "Панцирь" вблизи моста", - пишет "Крымский ветер".

Это свидетельствует о том, что Россия изрядно обеспокоена и пытается защитить мост от атак с воздуха.

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Напомним, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич сообщил, что во временно оккупированном Россией Крыму начался новый этап передела земли, призванный изменить демографическую ситуацию на полуострове.

Капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко убежден, для того, чтобы перерезать возможность оккупантов использовать сооружение Керченского моста как логистическую переправу для снабжения российских оккупационных войск, надо его уничтожить.

Недавно в МИД озвучили идею снести Крымский мост. Как известно, сейчас Россия рассматривает Керченский пролив, Азовское море и, возможно, даже части Черного моря, как свои собственные воды. Россия хочет, чтобы эти воды рассматривались как часть ее империи XXI века.

Другие новости о Крыме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред