В Европе сделали прогноз о сроках войны с Россией и назвали два условия

Европейскому Союзу советуют усилить свою оборонную промышленность.

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В НАТО на фоне рисков войны с Россией призывают ЕС не дублировать оборонные структуры / Коллаж: Главред, фото: nato.int, Минобороны РФ

Война России против стран Евросоюза может случиться уже через 6-8 лет. Наднациональному объединению следует наращивать военное производство, а также восполнять запасы оружия и боеприпасов. Об этом заявил кандидат на пост первого европейского комиссара по обороне Андрюс Кубилюс.

Как сообщает Bloomberg, Кубилюс в следующем месяца ожидает слушаний в Европейском парламенте относительно утверждению своей кандидатуры. Он является представителем Европейской народной партии – самой крупной политической силы в Европарламенте. Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила ему поработать над наращиванием инвестиций в безопасность Европы и объединить ее оборонную промышленность.

Что предлагает Кубилюс

По словам Кубилюса, Европе нужно рассмотреть возможность выпуска совместных облигаций для того, чтобы привлечь дополнительные средства на сумму в 500 миллиардов евро. Эти деньги необходимы для ускорения развития промышленности Евросоюза. Впрочем, некоторые государства, такие как Германия, до недавнего времени выступали против продали большего количества общих долгов.

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Запасы боеприпасов для ЕС и реакция НАТО

Кроме того, Кубилюс также выступил с инициативой по созданию обязательных боеприпасов для Евросоюза. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, перед передачей полномочий Марку Рютте, резко отреагировал на это предложение.

"Я приветствую больше усилий ЕС в сфере обороны, если они не будут дублировать или конкурировать с НАТО… (Евросоюз не должен, - ред.) начинать строить альтернативные оборонные структуры", - подчеркнул Столтенберг.

Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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