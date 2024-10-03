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"Может последовать ракетная атака": Свитан предупредил о коварном плане Кремля

Алёна Воронина
3 октября 2024, 20:14
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Ежедневные запуски "Шахедов" могут быть подготовкой к ракетному удару. РФ перед этим пытается истощить украинскую ПВО.
'Может последовать ракетная атака': Свитан предупредил о коварном плане Кремля
Свитан предупредил о коварном плане Кремля/ коллаж: Главред, фото: скрин, минобороны РФ, pixabay.com

Российские оккупанты в последнее время ежедневно атаковали Украину дронами-камикадзе"Шахед", преследуя цель таким образом "засушить" украинскую противовоздушную оборону.

Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сообщает ТСН.ua. Он отметил, что оккупанты так пытаются заставить украинских военных использовать большее количество ракет для сбивания беспилотников, а также определить расположение средств ПВО.

"Вместе с "Шахедами" шли разведывательные дроны. Они определяли расположение наших средств ПВО и алгоритм действий по уничтожению беспилотников. Они пытаются эту задачу выполнить. Как только они поймут, что "засушили", может пойти ракетная атака", - отметил Свитан.

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Эксперт рассказал, что у украинских сил ПВО есть механизмы уничтожать "Шахеды", не используя при этом большое количество ракет. В частности, эффективно работают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также хорошо работают наземные мобильные группы.

"И когда уже несколько линий обороны не сбивают "Шахеды", только тогда выпускают ракету. Плюс авиация тоже успешно выполняет боевые задачи", - сказал он.

РФ не собирается сбавлять темпы атаки

Свитан одновременно подчеркнул, что страна-агрессор Россия не собирается сбавлять темпы атак, поэтому в дальнейшем украинским военным стоит "удешевить" противодействие российским дронам.

"Чтобы сделать это, а также увеличить количество уничтоженных "Шахедов", лучше докупить несколько эскадрилий легкомоторных самолетов типа Embraer EMB 314 Super Tucano. Это легкомоторный самолет со встроенными пулеметами. За один полет он может сбить до десятка "Шахедов". А час полета стоит до 500 долларов. По крайней мере на правом берегу легкомоторные самолеты успешно будут выполнять эти задачи", - считает Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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