Эстония рассматривает возможность отправки своих военных в Украину

Правительство Эстонии рассматривало возможность отправки своих военнослужащих на запад Украины.
Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает Польское радио. В то же время эстонский министр уточнил, что эти военные выполняли бы небоевые задачи.
По словам Певкура, пока не было принято конкретное решение. Также он подчеркнул, что в таком случае Эстония должна была бы гарантировать безопасность своих инструкторов.
"Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян", - отметил он.
Также он добавил, что решение о вводе войск в Украину должно быть принято консенсусом стран-членов НАТО.
"Надо учитывать все детали: меры защиты сил, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем учения в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", - отметил министр.
Певкур подчеркнул, что союзники прилагают все усилия, чтобы Украина могла выиграть войну.
Кто такой Ханно Певкур?
Ханно Певкур – эстонский государственный деятель. Министр обороны Эстонии с 18 июля 2022 года. Первый вице-президент парламента. Бывший министр внутренних дел в Эстонии, юстиции и социальных дел. Женат, есть сын и дочь, пишет Википедия.
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