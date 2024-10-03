"Есть действенная тактика": Зеленский назвал основную потребность Украины для защиты неба

Перед зимой Украине крайне важно усилить свою противовоздушную оборону, чтобы эффективнее сбивать ракеты и дроны, которые по нашему государству запускает страна-агрессор Россия.
Но для того, чтобы мощнее сбивать российские вражеские цели, нужны решения о совместной защите неба вместе с международными партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Не менее важно перед зимой сейчас ПВО для Украины, и также - настоящий прогресс для совместного сбивания российских ракет и дронов. Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины, и в частности рядом с границами НАТО - наших соседей, - является дефицит решений о совместной работе, о совместной защите", - сказал украинский президент.видео дня
Он отметил, что то, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы - в Украине, так же помогая спасать жизни.
"Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика. Сегодня мы говорили в том числе и об этом с Марком Рютте, мы будем и в дальнейшем убеждать всех партнеров в том, что надо внедрить - что надо для результативной защиты неба", - подчеркнул Зеленский.
Война в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину обстреливают ракеты с иностранными деталями - Буданов упрекнул Запад. Запад каждый раз "отводит глаза", когда речь идет о поставках иностранных компонентов для российских ракет.
Напомним, в Европе сделали прогноз о сроках войны с Россией и назвали два условия. Европейскому Союзу советуют усилить свою оборонную промышленность.
Ранее сообщалось, что россияне попали в газовоз на Черниговщине - взрыв убил трех человек, в том числе ребенка. Среди убитых - шестилетний ребенок, сообщили в ОВА.
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