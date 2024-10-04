"Не допустите тотального поражения": командир назвал город, который атакует РФ после Угледара

Российские оккупанты будут пытаться взять украинских военных в "кольцо" в еще одном городе.

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Какой город РФ начнет захватывать после оккупации Угледара / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Российские оккупанты захватили город Угледар в Донецкой области. Они будут пытаться продвигаться вперед. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он считает, что следующими населенными пунктами, которые будут пытаться захватить россияне, может стать Максимильяновка и Дальнее.

"Штурмовать город "в лоб" трудно, особенно когда там стоит одно из самых мощных подразделений ударных БПЛА", - отметил Бунятов. видео дня

В то же время он добавил, что в случае захвата села, врагу будет удобно давить на фланг Курахово и развивать наступление в направлении Богоявленки. Это поставит под угрозу окружение ряда сел, заставив украинских военных отступать.

"Надеюсь наше командование следит за ходом боевой работы на данном участке и не допустит такого тотального тактического поражения", - заявил военный.

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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Силы обороны вышли из Угледара, официально сообщили 2 октября в оперативно-стратегической группировке войск Хортица. Подразделения были выведены из города для того, чтобы занять новые оборонительные позиции.

Оккупация Угледара не приведет к критической ситуации, считает командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко. Однако враг продолжает вести ползучее наступление и вскоре попытается достичь новых продвижений на поле боя.

После захвата Угледара войска РФ смогут улучшить свою логистику, предположил военный эксперт Олег Жданов. Согласно оценке аналитика, теперь враг сможет запустить железную дорогу от Ростова до Донецка через Бердянск и Мелитополь. Заработает ветка, которую противник строил ранее.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

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