"Даже нет сплошных линий обороны": в Курской области внезапно изменилась ситуация - полковник

Полковник Роман Костенко заявил, что в Курской области идет маневровая война.

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В Курской области изменилась ситуация / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из карт ISW

Украинские военные удерживают свои позиции, занятые в ходе наступления на Курскую область. Однако ситуация в этом регионе изменилась. О важных нюансах рассказал народный депутат, секретарь парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что сейчас в Курской области продолжается маневровая война.

"Идет маневровая война, там даже нет сплошных линий обороны. И мы, и противник делаем попытки создать ситуацию, когда кто-то благодаря лучшему маневру окажется в выигрышной ситуации", — отметил он. видео дня

Несмотря на то, что россияне подтянули более 40 тысяч личного состава, украинские военные сохраняют инициативу по некоторым направлениям. В то же время стоит отметить, что оккупанты пытаются удержать оборону и отвоевать территории. Враг пытается удержать свои войска в направлении реки Сейм и строит там понтонніе переправы, которые успешно разбивают бойцы ВСУ.

"Мы пытаемся российских солдат отрезать от наступления на Любимовку. Сказать, что у кого-то есть на 100% преимущество, нельзя. У нас нет уже такой активности в наступлении, которая была в начале. Но инициативу на некоторых направлениях мы еще сохраняем", — сказал Роман Костенко.

Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что майор назвал цели ВСУ в Курской области. Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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