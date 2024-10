Остались месяцы или недели: в ISW спрогнозировали, когда остановится наступление РФ

В течение ближайших месяцев, а возможно и недель, наступательные операции армии РФ на востоке Украины, вероятно, достигнут кульминации. У российских оккупантов нет достаточного количества живой силы и техники, чтобы продолжать интенсивное наступление. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 3 октября.

Эксперты ISW напомнили, что наступление РФ началось осенью 2023 года. Постепенно армии страны-агрессора удается достигать тактических успехов на отдельных участках фронта, но оперативно значимые успехи, вероятно, и в дальнейшем будут ускользать от российских сил.

Украинские войска ведут эффективную оборону в глубине линии фронта, нанося значительные потери российским войскам, медленно сдавая позиции, но не давая российским военным достичь быстрых успехов на поле боя.

Российские войска недавно достигли заметных тактических успехов, но не продемонстрировали способности захватить оперативно важные объекты.

По состоянию на 1 октября российские войска захватили Угледар на западе Донецкой области, и, вероятно, этот населенный пункт предоставит российским войскам лучшую тактическую позицию для продолжения их оперативных усилий, направленных на продвижение к трассе Н-15 (Донецк - Запорожье) и ликвидацию широкого украинского выступления на западе Донецкой области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.