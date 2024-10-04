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Остались месяцы или недели: в ISW спрогнозировали, когда остановится наступление РФ

Анна Ярославская
4 октября 2024, 06:47
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Российские войска недавно достигли заметных тактических успехов, но не продемонстрировали способности захватить оперативно важные объекты.
Армия РФ
Армия РФ исчерапала живую силу и технику, чтобы продолжать интенсивное наступление / Коллаж: Главред, фото: flickr

В течение ближайших месяцев, а возможно и недель, наступательные операции армии РФ на востоке Украины, вероятно, достигнут кульминации. У российских оккупантов нет достаточного количества живой силы и техники, чтобы продолжать интенсивное наступление. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 3 октября.

Эксперты ISW напомнили, что наступление РФ началось осенью 2023 года. Постепенно армии страны-агрессора удается достигать тактических успехов на отдельных участках фронта, но оперативно значимые успехи, вероятно, и в дальнейшем будут ускользать от российских сил.

Украинские войска ведут эффективную оборону в глубине линии фронта, нанося значительные потери российским войскам, медленно сдавая позиции, но не давая российским военным достичь быстрых успехов на поле боя.

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Российские войска недавно достигли заметных тактических успехов, но не продемонстрировали способности захватить оперативно важные объекты.

По состоянию на 1 октября российские войска захватили Угледар на западе Донецкой области, и, вероятно, этот населенный пункт предоставит российским войскам лучшую тактическую позицию для продолжения их оперативных усилий, направленных на продвижение к трассе Н-15 (Донецк - Запорожье) и ликвидацию широкого украинского выступления на западе Донецкой области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Аналитики считают, что захват Угледара оккупантами сам по себе радикально не изменит оперативную ситуацию на западе Донецкой области.

"Российские наступательные операции, преследующие оперативно важные цели, такие как попытка захвата Часов Яра или вытеснение украинских войск с левого (восточного) берега реки Оскол, либо зашли в тупик, либо достигают успеха крайне медленно и в течение длительного периода времени, соответственно", - говорится в отчете.

Эксперты добавили, что оккупанты продолжают отдавать приоритет наступлению на Покровск. Оперативное значение захвата города, вероятно, частично будет зависеть от способности российских военных использовать его в более широком оперативном маневре в Донецкой области.

Покровск Инфографика
Что известно о городе Покровск / Инфографика: Главред

Бои за Угледар и оккупация города Россией

Угледар расположен к юго-западу от Донецка. Бои за город велись более двух лет. Его называли одним из крупных укрепрайонов ВСУ. Армия РФ неоднократно пыталась штурмовать Угледар и несла при этом большие потери.

2 октября 2024 года Украина официально признала, что подразделения украинских войск были выведены из Угледара, чтобы сохранить личный состав и боевую технику и занять новые позиции для дальнейших действий.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 3 октября, назвал правильным приказ командования ВСУ о выходе из Угледара.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что потеря Угледара не является критической для Украины.

OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко заявил, что после падения Угледара в Донецкой области российская оккупационная армия будет пытаться взять в окружение Курахово.

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