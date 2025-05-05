"Вокруг столько "шакалов": Казанин признался, почему Кравец покинула Квартал

Степан Казанин рассказал, как коллектив повлиял на решение Елены Кравец.

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Елена Кравец сейчас - Степа Казанин из Квартала высказался про коллегу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kazaninstepurik, Facebook Олена Кравець

Вкратце:

Елена Кравец в 2022 году перестала быть резидентом проектов Студии Квартал 95

Ее бывший коллега Степан Казанин высказал свою версию, почему артистка ушла в сольную карьеру

С 1998 и по 2022 год Елена Кравец была важной частью команды Студии Квартал 95. Однако артистка приняла решение двигаться дальше, и сейчас пробует себя в новых амплуа.

Коллеги по Кварталу, в частности комик Степан Казанин, убеждены - за более чем 20 лет сотрудничества Кравец многое почерпнула из их совместного творчества, а ее безусловный талант переработает это в полезную пищу для новой увлекательной карьеры. По его мнению, которое он высказал в беседе с Люкс ФМ, Елена просто переросла проект, ее жизнь изменилась, поэтому и работа стала требовать глобальных перемен.

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"Сейчас она решила делать все сама. В начале войны она сама написала в рабочем чате, что, мол, так и так, все. Мы же многому ее научили — жизни, например. Вокруг одной девушки — столько парней, "шакалов", волков. И она все стойко выдержала, отработала много лет, начиная с КВН и "Квартала". И потом — "хватит, они мне больше ничего не дадут, поэтому я дальше сама". К тому же она мама троих. Вероятно, она больше не могла оставаться с нами. Поэтому получилось как получилось", - говорит Степан Казанин.

Елена Кравец сейчас - Степа Казанин из Квартала высказался про коллегу / Скриншот YouTube

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Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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