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Новые заявления Трампа и обострение на фронте: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
5 мая 2025, 22:02
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Новости Украины 5 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Новые заявления Трампа и обострение на фронте: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 5 мая / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ, скриншот из видео, 22 ОМБр

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

"Были хорошие дискуссии": Трамп сделал новое заявление о войне в Украине и переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни он и его советники провели несколько полезных дискуссий о России и Украине на фоне усилий по прекращению войны между двумя странами. При этом глава Белого дома не раскрыл подробностей переговоров.

Свое заявление Трамп озвучил в воскресенье, 4 мая, общаясь с журналистами во время возвращения в Белый дом после выходных во Флориде, пишет Reuters.

видео дня

РФ ударила по Конотопу баллистикой и дронами: уничтожен инфраструктурный объект

В ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект.

Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

В ЕС придумали способ приблизить мир: о чем идет речь

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что, если президент США Дональд Трамп не убедит российского диктатора Владимира Путина заключить мир, то ЕС мог бы "очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира". А именно - значительно увеличить военную поддержку Украины.

По его словам, до сих пор ЕС и США предоставляли Украине около 40 млрд евро в год военной помощи.

"Но мы можем потратить ту же сумму на закупку современного оружия в Украине, которое будет стоить примерно вдвое дешевле, чем то, что производится в ЕС или США. Это фактически удвоит объем оружия, которое Украина получает за те же 40 млрд евро", - написал Кубилюс в соцсети Х.

"Возможно - это невозможно": Трамп сделал откровенное заявление о выходе США из переговоров

США имеют "очень хорошие шансы" завершить войну в Украине. Введение санкций против России зависит от ее поведения и готовности к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

В то же время Трамп уклонился от ответа, что станет поводом для выхода из мирных переговоров.

Такого давно не было: в ВСУ рассказали о жестких штурмах на ключевом направлении

Оккупационная армия страны-агрессора России резко активизировала свои усилия на Лиманском направлении, где количество боевых столкновений больше, чем на других участках фронта, кроме Покровского направления.

Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, противник работает над переброской на Лиманское направление дополнительных войск, в том числе за реку Жеребец. Тем самым оккупанты создают угрозу для ВСУ.

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Погода в Украине летом 2025 года имеет все шансы стать аномально теплой - средняя температура ожидается на 1-1,5 °C выше климатической нормы. Наибольшая жара вероятна в июле. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии Телеграфу.

"Существует примерно 70-75% вероятности, что лето будет аномально теплым - температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1-1,5 °C", - рассказал метеоролог.

Сирский сделал заявление о Курской операции: о чем признался генерал

Бои в Курской области продолжаются 9 месяцев. За это время операция достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.

Он отметил, что благодаря активным действиям ВСУ на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях.

Суд арестовал бывшего заместителя Ермака с залогом в 18 миллионов

Суд 5 мая постановил взять экс-заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Смирнова, которого подозревают во взяточничестве и легализации средств, под стражу с правом внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Синоптик предупредила об ухудшении погодных условий: где завтра будет холоднее всего

После кратковременного потепления в Украину снова "пришло" весеннее похолодание. Во вторник, 6 мая, почти по всей территории пройдут дожди, а температура воздуха значительно снизится. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей столбик термометра будет показывать +10...+17 °С.

В МВФ советуют Украине повысить налоги с 2026 года - Forbes

Представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги - в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения, предусматривающую более высокие ставки для лиц с высокими доходами. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на чиновников, приобщенных к дискуссиям МВФ и Всемирного банка Spring Meetings, которые проводились в Вашингтоне.

ВСУ освободили поселок на важном направлении: в DeepState раскрыли детали

За прошедшие сутки украинские защитники восстановили свои позиции в поселке Лысовка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

В свою очередь враг продвинулся на Белгородщине, а также возле Новоалександровки, Котляровки, Новоселки и Новодаровки.

Украина готовит "сюрприз" для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара

9 мая - символическая дата для российской пропаганды, которая традиционно сопровождается масштабным парадом в центре Москвы. В этом году подготовка к нему происходит в условиях повышенного напряжения на фоне угрозы ударов дронов. Президент Владимир Зеленский прямо заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые планируют принять участие в мероприятиях в Москве.

Главред собрал главное, что стоит знать об угрозе ударов по Москве 9 мая.

"Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

В понедельник, 5 мая, Киев и Прага подписали декларацию о создании украинского хаба единства в Чехии. В рамках "коалиции желающих" украинские пилоты будут учиться на F-16 и L-39. Об этом сообщил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Из двух городов Украины объявили срочную эвакуацию - детали

В Сумской области начали проводить срочную эвакуацию из некоторых городов. В частности, в список попали Белополье и Ворожба. Об этом сообщил председатель Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник на своей странице в Facebook.

"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, что активизировало процессы, связанные с возможной сменой власти в регионе. Об этом сообщает издание "Новая Газета. Европа".

За месяц "содрал" с солдат почти миллион гривен: на фронте поймали комбата

В Донецкой области украинский комбат "облагал данью" боевые выплаты своих подчиненных. СБУ и ГБР ликвидировали схему незаконного начисления повышенных выплат в одной из бригад ВСУ и задержали комбата. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Обстрел Киева 4 мая: как сейчас выглядит место падения дронов на Оболони

В ночь на воскресенье, 4 мая, российские военные в очередной раз били по Киеву беспилотниками, в результате чего возникли разрушения и возгорания в трех районах столицы. Больше всего пострадал Оболонский. Обломками сбитого "Шахеда" были повреждены многоэтажные дома, автомобили, салон красоты и ТРЦ "Dream Town-2". Корреспондент "Главреда" в первые минуты прилета оказался на месте происшествия.

Уничтожили вместе с техникой: Генштаб раскрыл последствия удара по пункту управления РФ

Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления российских войск в Курской области. В результате атаки уничтожено до 20 военных вместе с техникой. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Свежая погода внезапно накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

Погода в Украине 6 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет свежая погода. Температура воздуха в большинстве областей опустится до 10-17 градусов. На юго-востоке еще будет тепло - 20-27 градусов тепла. Дожди ожидаются практически повсеместно.

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

Российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные. В то же время оккупанты в разы усилили удары КАБами по границе Сумской области. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Трамп хочет привлечь еще одну сторону для прекращения войны РФ против Украины - детали

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении привлечь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к урегулированию войны между Украиной и Россией. Об этом глава Белого дома написал в заметке в социальной сети Truth Social, отметив, что провел с Эрдоганом "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор.

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