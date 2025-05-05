Сможет ли Европа самостоятельно защититься от РФ: в СМИ сделали прогноз

Как европейские страны увеличивают военные бюджеты и модернизируют армии на фоне угрозы со стороны России.

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НАТО в Европе активизирует оборонные усилия / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, US Army

Читайте в материале:

Как НАТО готовится к возможному столкновению с Россией

Сможет ли Европа защитить себя без США

Какие страны в Европе больше всего усиливают оборону

В странах Европы, входящих в НАТО, усиливается подготовка к потенциальному столкновению с Россией. Как сообщает CNN, причиной этого стали сигналы от администрации Дональда Трампа, которая дала понять союзникам, что Соединенные Штаты могут отказаться от гарантий безопасности, которые действовали десятилетиями.

Издание отмечает, что за последние три месяца Белый дом осуществил резкий пересмотр внешней политики США, пообещал сократить военное присутствие в Европе и выразил поддержку завершению войны России против Украины - даже при условии потенциальной передачи части украинских территорий Москве.

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"Европа жила в течение 80 лет в ситуации, когда мир считался чем-то само собой разумеющимся. И, очевидно, считалось, что мир достается бесплатно. Теперь, внезапно, после вторжения в Украину, мы осознали, что мир нужно защищать", - заявил в интервью CNN генеральный директор европейской оборонной компании Leonardo и бывший министр Италии Роберто Чинголани.

На фоне неопределенности относительно будущей роли США в Европе, на континенте активизировались оборонные инициативы. По данным CNN, хотя европейские армии имеют потенциал для частичного заполнения возможного вакуума после ухода США, для этого нужны значительные финансовые вложения и опыт.

Франция, Великобритания и Германия уже начали инвестировать в модернизацию своих армий после длительного периода упадка, который начался после Холодной войны. Впрочем, результатов этих усилий следует ожидать не ранее чем через несколько лет.

Более решительно реагируют страны, граничащие с Россией. В частности, Польша была названа администрацией Трампа примером оборонной самодостаточности.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Сейчас большинство американских сухопутных и авиационных баз в Европе расположены в Германии, Италии и Польше. Эти базы являются важной частью сдерживания российской агрессии, а также поддерживают операции на Ближнем Востоке благодаря инфраструктуре в Турции, Греции и Италии.

CNN отмечает, что ключевым элементом европейской безопасности остается ее ядерный арсенал. В начале полномасштабного вторжения России президент Путин неоднократно намекал на возможное применение ядерного оружия, что вызвало глобальную тревогу. Впоследствии эти опасения несколько поутихли из-за затяжного характера боевых действий на востоке Украины.

Угроза нападения России на страны Европы - последние новости

Ранее Главред писал, что в случае поражения Украины, или устойчивого прекращения огня, при котором страна-агрессор Россия оттянет значительную часть своей боеспособной армии и перебросит ее в другое место, Европа рискует стать объектом реальной угрозы.

Накануне стало известно, что политика Трампа может привести к серьезному изменению характера войны. Как убежден российский журналист, политолог, политический философ Александр Морозов, такие действия Штатов могут развязать руки Путину. Вполне вероятно, что в таком случае уже к концу 2025 года мы действительно увидим французских и шведских спецназовцев, которые воюют в Украине не как отдельные добровольцы-волонтеры, а как полноценные подразделения.

Напомним, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин недавно сообщил, что Европа должна готовиться к войне с РФ.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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