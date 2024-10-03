Появилась реакция Зеленского на выход ВСУ из Угледара: что сказал

2 октября в ВСУ подтвердили выход украинских военных из Угледара - это город в 57 км от Донецка.

https://glavred.info/ukraine/z-yavilas-reakciya-zelenskogo-na-vihid-zsu-z-vugledara-shcho-skazav-10602170.html Ссылка скопирована

ВСУ отошли от Угледара / Коллаж Главреда. Фото: 72 ОМБр, скриншот видео

Президент Владимир Зеленский в четверг, 3 октября, назвал правильным приказ командования ВСУ о выходе из Угледара. Напомним, первая информация о выводе 72-й ОМБр из города появилась еще в середине сентября, а 2 октября ОСУВ "Хортица" подтвердило факт ухода войск из города.

Президент подчеркнул, что у ВСУ нет возможности защищать собственную землю под давлением врага, когда нет соответствующего вооружения.

"Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию, которая использует соответствующее же оружие, разрушает все, разрушает позиции наших бойцов", - пояснил Зеленский на пресс-конференции с Рютте в Киеве. видео дня

Решение об отводе войск он назвал правильным шагом.

"Нашим бойцам надо сохранить свои жизни, потому что они (жизни бойцов, - Главред) - гораздо важнее, чем любые застройки. Это наши граждане. Поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Это абсолютно правильный шаг", - высказался Зеленский.

Поэтому, добавил Зеленский, Украина просит Запад предоставить разрешение на применение западного вооружения вглубь России - чтобы вовремя останавливать врага.

"Можем ли мы так остановить Россию? На сегодня это - одно из средств усиления Украины", - сказал он.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Выход ВСУ из Угледара - что известно

В среду, 2 октября, в ВСУ подтвердили выход украинских военных из Угледара - это город в 57 км от Донецка. Наступление на этом участке фронта россияне вели почти с первых дней после захвата Волновахи в феврале 2022 года. С апреля он стал одним из узлов обороны нашей армии на юге Донецкой области.

Следует отметить, что в 18 км от города проходят железнодорожные пути, которые Россия использует для переброски войск и техники на Юг Украины по линии Донецк-Волноваха. И пока ВСУ были в Угледаре, украинские военные имели возможность держать эту железнодорожную линию под огневым контролем.

То есть Угледар был шансом для Киева в будущем перерезать "сухопутный коридор" в Крым по территории украинского Приазовья.

Какие риски несет потеря города, за который боролись 2 года?Читайте в материале Главреда

Угледар - что известно о городе / Инфографика: Главред

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред