Кто виноват в падении Угледара и какую роль сыграли США - Associated Press

Угледар был городом-крепостью на вершине холма. Оттуда украинские солдаты могли легко координировать контратаки. Теперь это преимущество досталось оккупантам.

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ВСУ вышли из Угледара после двухлетней обороны города / Коллаж: Главред, фото: t.me/ombr72, deepstatemap

Выход Сил обороны Украины из Угледара и оккупация города армией РФ является результатом "жестких красных линий" Запада. В частности, отказа разрешить Киеву наносить удары вглубь страны-агрессора при помощи западного дальнобойного оружия.

Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, своим отказом Вашингтон лишает Киев возможности снизить военный потенциал Кремля.

Армия РФ имеет доминирование в воздухе и совершенствует свои планирующие авиабомбы, на которые ВСУ не могут эффективно отвечать.

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AP отмечает, что РФ в среднем выпускает около 120 авиабомб в сутки и около трех тысяч - в месяц. В течение шести-семи месяцев оккупанты беспрерывно атаковали с воздуха и исчерпали ресурсы украинских защитников, которые и так меньше, чем у врага.

Украина неоднократно просила разрешения бить по аэродромам, откуда взлетают российские военные самолеты, но зеленый свет так и не был получен. Таким образом, российские командные и контрольные пункты, логистические узлы и аэродромы, с которых российские истребители сбрасывают смертоносные планирующие авиабомбы, находятся вне досягаемости украинских сил.

Среди других причин отхода украинских сил из Угледара журналисты указывают проблемы с поставками вооружений от западных партнеров.

"Угледар служил оборонительным опорным пунктом, городом-крепостью на вершине холма, окруженного открытыми полями и вблизи двух основных дорог. Оттуда украинские солдаты могли наблюдать за приближающимися российскими войсками на расстоянии. С этой точки обзора было легко координировать контратаки. Теперь это преимущество досталось российским войскам", - говорится в статье.

При этом издание отмечает, что падение города вряд ли будет способствовать более широкому российскому наступлению, поскольку город не расположен на логистическом маршруте и находится примерно в 30 км от транспортного узла Покровска.

Что известно о городе Угледар / Инфографика: Главред

Бои за Угледар и оккупация города Россией

Угледар расположен к юго-западу от Донецка. Бои за город велись более двух лет. Его называли одним из крупных укрепрайонов ВСУ. Армия РФ неоднократно пыталась штурмовать Угледар и несла при этом большие потери.

2 октября 2024 года Украина официально признала, что подразделения украинских войск были выведены из Угледара, чтобы сохранить личный состав и боевую технику и занять новые позиции для дальнейших действий.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что потеря Угледара не является критической для Украины.

"Это не критическая ситуация - потеря Угледара. Так или иначе нам придется возвращать все территории. Иногда, чтобы выиграть стратегически в войне необходимо проиграть битву...", - сказал Федоренко.

OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко заявил, что после падения Угледара в Донецкой области российская оккупационная армия будет пытаться взять в окружение Курахово.

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