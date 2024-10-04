В РФ - мощные пожары на двух НПЗ: что известно

Один из беспилотников упал на территорию нефтебазы в Воронежской области. В Пермском крае горят емкости с топливом на площади 10 тысяч "квадратов".

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Пожар на НПЗ в Пермском крае РФ вспыхнул в ночь на 4 октября / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 4 октября в России на двух нефтебазах вспыхнули пожары - в Воронежской и Пермской областях.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, беспилотники атаковали нефтебазу в поселке городского типа Анна.

По его словам, средства РЭБ подавили дроны, один из которых упал на территорию нефтебазы. Гусев утверждает, что произошло возгорание пустой цистерны.

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"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны", — написал Гусев в Telegram.

По предварительной информации, пострадавших в результате падения беспилотника нет, а на месте уже работают пожарные расчеты.

В 22:18 Гусев предупреждал жителей Воронежской области о том, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

Смотрите видео - В Воронежской области горит НПЗ:

Кроме того, пожар вспыхнул на территории частного НПЗ в Пермском крае.

По данным МЧС России, в промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратах. Огонь охватил емкости с топливом.

"Сотрудники МЧС России не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность. На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - В Пермском крае горит НПЗ:

Атаки на НПЗ в РФ - последние новости

Ночью 1 сентября во время массированной атаки беспилотников на российские области была атакованы и две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский НПЗ. Кроме этого, Тульская, Белгородская, Липецкая, Воронежская, Курская и Брянская области также были под ударами.

По данным СМИ, Московский нефтеперерабатывающий завод остановил работу комбинированной установки Евро+, запущенной в 2020 году, после прилета 1 сентября.

Ранее Главред писал об атаке дронов в ночь на 18 августа на Ростовскую область. Предварительно - было поражение топливного объекта страны-агрессора.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу. Силами обороны зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта.

Сообщалось, что пожар на нефтебазе Пролетарского района Ростовской области, который начался в ночь на 18 августа после атаки дронов, завершился спустя 9 дней.

Где расположены НПЗ в России / Главред

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