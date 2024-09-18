Удар дронов по арсеналу в российском Торопце спровоцировал землетрясение

Толчки зафиксировали в 3:56 утра. Землетрясение имело магнитуду в 2,8 балла.

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В Тверской области РФ горит склад боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: Telegram, МЧС РФ

Город Торопец в Тверской области РФ ночью 18 сентября атаковали дроны. В результате атаки был поражен склад боеприпасов оккупационных войск России. Взрывы были настолько мощными, что на территории региона зафиксировали землетрясение.

Как сообщает Volcanodiscovery, землетрясение имело магнитуду в 2,8 балла. Оно было вызвано детонацией на складах боеприпасов в Торопце.

Толчки зафиксировали сначала в 3:56 утра. После этого было еще 7 более слабых – магнитудой от 2 до 2,8 балла.

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Взрывы на складе БК в Тверской области РФ - что известно

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области страны-агрессора России из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на складе боеприпасов и началась детонация. Местные власти объявили эвакуацию населения.

В РФ не признали атаку на войсковую часть, заявив лишь, что пожар возник после падения обломков сбитого БПЛА.

Как сообщает Минобороны РФ, силы ПВО якобы уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата: 27 – над территорией Курской области, 16 – над территорией Брянской области, семь – над территорией Смоленской области, три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области. Интересно, что Тверская область в сводке даже не упоминается.

Смотрите видео - В Тверской области масштабно пылают склады вооружения:

Город Торопец - что о нем известно Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России. В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

107-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления России в городе Торопец, который попал под удар дронов, расположен почти в 500 км от границы от границы с Украиной.

Арсенал использовался для хранения различных боеприпасов, в том числе – 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО "Град" и 82-миллиметровых артиллерийских мин. Также там хранились ракеты для С-300, С-400 и "Искандеров" и ракеты KN23, которые россиянам поставляет Северная Корея.

По данным российских Telegram-каналов, на этом арсенале могли храниться около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

"Могу вас поздравить, это самый большой склад боеприпасов который удавалось поразить за всю нашу войну. Судя по размерам склада, а это около 7,76 км², есть слухи, что там хранилось до 30 тысяч тон различного БК. 107-й арсенал ГРАУ часто использовался для хранения 122-мм снарядов РСЗО "Град" и 82-мм мин", – пишет паблик Око Гора.

Карта / Фото: Telegram

В Сети также появились снимки NASA, фиксирующие стремительное увеличение очагов пожара как раз на территории арсенала.

Смотрите видео - В Тверской области горит арсенал:

Отметим, по данным РосСМИ, что воинскую часть 54169, склады которой расположены в пригороде Торопца, уже как минимум дважды ранее атаковали дроны. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

В/ч 54169 была атакована двумя беспилотниками рано утром 29 июня. Оба беспилотника взорвались, на территории войсковой части возник пожар. Эту же войсковую часть беспилотник уже атаковал ночью 5 мая. Тогда дрон тоже упал на территории войсковой части, в результате чего возник пожар.

Как сообщал Главред, в ночь на 10 сентября в российском Подмосковье гремели взрывы и вспыхнули пожары - местные жители пожаловались на атаку дронов. Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" были закрыты на вылет и прилет самолетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что российская ПВО сбила десятки БПЛА. По его словам дроны, которые летели на Москву, якобы сбивали в городском округе Люберцы, в Подольске и в Раменском городском округе.

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