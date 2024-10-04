'Я здесь особо не парюсь': Лукашенко ответил на залет 'Шахедов' РФ в Беларусь

Лукашенко также решил заметить, что летели российские беспилотники очень низко.

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"Шахеды" залетели в Беларусь / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

3 октября на территорию Беларуси залетали российские "Шахеды". Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко связал это с работой РЭБ. Об этом он сказал во время общения с жителями городка Парохонск, передает "Белта".

Лукашенко утверждает, что якобы одновременно с вертолетом, на борту которого он находился, в небе заметили два беспилотника.

"Смотрю, летели они очень низко, непривычно низко. Наверное, чтобы электронным средствам из Украины было не видно. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу", - сказал белорусский лидер. видео дня

Лукашенко также оправдался, что и Украина, и Россия сейчас закупают огромное количество БПЛА, однако не менее важный вопрос - научиться управлять ими. Поэтому довольно часто в неопытных руках и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы беспилотники теряют ориентир, поэтому и залетели в Беларусь.

"Несколько случаев таких было и со стороны России, и со стороны Украины. Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские", - добавил белорусский диктатор и подчеркнул, что Беларусь якобы не хочет быть втянутой в войну.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Залет российских "Шахедов" в Беларусь - что известно

Напомним, три российских дрона "Шахед" залетели днем, 3 октября, в Беларусь. В это время в небе находился вертолет самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Два из этих дронов двигались курсом на Гомель. Еще один зашел в районе Лоева и двигался в направлении Хойников.

Позже появилась информация, что жители Калинковичей слышали громкий звук взрыва. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что это взорвался "Шахед".

Shahed-136 / Инфографика: Главред

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