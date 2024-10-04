'Очень сложно, много раненых': в ВСУ заявили о тяжелой ситуации под Покровском

Противник продолжает применять технику и большое количество личного состава

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В Покровске обостряется ситуация / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач сообщил, что ситуация на Покровском направлении очень сложная, оккупанты круглосуточно пытаются проводить штурмовые действия.

"Враг не уменьшает свои попытки продвинуться на Покровском направлении. Происходят постоянные штурмы именно в направлении города Покровск. В частности, в направлении населенных пунктов Горняк и Селидово. Именно в этом направлении российские оккупанты пытаются продвигаться. Здесь большую роль играет ландшафт. Поскольку до Покровска была относительная равнина. Теперь боевые действия происходят на склонах и высотах, что позволяет немного замедлить наступление противника. В целом можно констатировать, что россияне штурмуют постоянно. Нам очень трудно, если говорить откровенно, мы имеем много раненых", - рассказал Секач для телеканала "Еспресо".

Пресс-офицер отметил, что российские оккупанты проводят штурмовые действия большим количеством личного состава.

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"Противник продолжает применять технику и большое количество личного состава. Сейчас они вернулись к тактике, когда атакуют группами по 4 человека. Ранее они атаковали группами, которые состояли из двух человек", - добавил он.

Что известно о городе Покровск / Инфографика: Главред

Наступление РФ - ситуация на Покровском направлении

Напомним, что РФ захватила еще 2 села вблизи Покровска. Юлиан Репке сообщил, что армия РФ расширила свой плацдарм, продвинувшись на север и захватив село Крутой Яр, где до войны проживало около 100 человек, а также соседнее село Красный Яр с довоенным населением в 200 человек.

Недавно стало известно, что оккупанты на Покровском направлении расстреляли украинских пленных. Российские военнослужащие лишили жизни украинских военнопленных в районе населенных пунктов Николаевка и Сухой Яр, что в Покровском районе.

Олег Жданов оценил угрозу захвата Покровска и наступления россиян на Днепр. Он заявил, что российская армия может иметь в резерве до 5000 военнослужащих. Однако, пока рано говорить об обороне Покровска или планах оккупантов выйти на Днепропетровскую область.

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