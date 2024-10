Враг "дышит в спину" возле четырех населенных пунктов: DeepState об успехах РФ

В Донецкой области продолжают продвигаться оккупанты из страны-агрессора России. Зафиксированы успехи захватчиков возле четырех населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

В свою очередь Институт изучения войны подтверждает обострение ситуации в Донецкой области. По данным аналитиков, враг из России достиг также некоторых успехов к югу от Северска и на восток и юго-восток от Покровска.

Враг активно штурмует позиции ВСУ с помощью тяжелого вооружения. Украинские военные ведут тяжелые оборонительные бои, пытаясь остановить продвижение противника. Ситуация на этом направлении остается напряженной.

В другой части Донбасса - на Луганщине, агрессор не оставляет попыток продолжать наступательные действия вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная.

Враг всеми силами пытается прорвать оборону ВСУ, применяя артиллерию и авиацию. Но украинские военные не допускают продвижения противника, стойко удерживая свои позиции. Бои на этом направлении носят затяжной характер.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.