Враг "дышит в спину" возле четырех населенных пунктов: DeepState об успехах РФ

Российский агрессор продвинулся возле Цукурино, Катериновки, Колесниковки и в Торецке.

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Враг продвинулся на Донетчине / Коллаж: Главред, Фото: Associated Press, фото: DeepState

В Донецкой области продолжают продвигаться оккупанты из страны-агрессора России. Зафиксированы успехи захватчиков возле четырех населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Цукурино, Катериновки, Колесниковки и в Торецке", - говорится в сообщении. видео дня

В свою очередь Институт изучения войны подтверждает обострение ситуации в Донецкой области. По данным аналитиков, враг из России достиг также некоторых успехов к югу от Северска и на восток и юго-восток от Покровска.

Враг активно штурмует позиции ВСУ с помощью тяжелого вооружения. Украинские военные ведут тяжелые оборонительные бои, пытаясь остановить продвижение противника. Ситуация на этом направлении остается напряженной.

В другой части Донбасса - на Луганщине, агрессор не оставляет попыток продолжать наступательные действия вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная.

Враг всеми силами пытается прорвать оборону ВСУ, применяя артиллерию и авиацию. Но украинские военные не допускают продвижения противника, стойко удерживая свои позиции. Бои на этом направлении носят затяжной характер.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

По данным Генштаба, 30 атак, такое количество за минувшие сутки отражено нашими защитниками на Покровском направлении.

Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра. Основные же усилия враг сосредоточивал в районах Николаевки и Селидово, где состоялось соответственно девять и семь боестолкновений.

"Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки оккупанты 23 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Три атаки противника остановлены нашими защитниками в районе Богоявленки и одну - вблизи Максимовки, что на Времовском направлении. На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться в районах Каменского и Новоданиловки", - рассказали в Генштабе.

Курахово / Инфографика: Главред

Кроме этого, всего пятнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены два склада горюче-смазочных материалов, артиллерийская система, средство ПВО и станция радиоэлектронной борьбы.

"В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 31 боевую бронированную машину, 59 артиллерийских систем, 8 реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, 101 БпЛА оперативно-тактического уровня, 70 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов", - подытожили в Генштабе.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Как известно, в Европе сделали прогноз о сроках войны с Россией. Отмечается, что следует наращивать военное производство, а также пополнять запасы оружия и боеприпасов.

В свою очередь бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал о новых трудностях для ВСУ. Несмотря на тот факт, что украинские военные имеют мощное дальнобойное оружие, "у россиян арифметически всего больше, чем у нас - людей, возможностей".

А вот в Курской области внезапно изменилась ситуация. Полковник Роман Костенко заявил, что в Курской области идет маневровая война и подчеркнул, что ВСУ удерживают свои позиции.

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