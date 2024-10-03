Удивительно, но гениально: для чего в кофе сыпать соду - ответ кроется во вкусе

Добавление пищевой соды в кофе может помочь нейтрализовать кислотность напитка, что делает его более безопасным для желудка и приятным на вкус.

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Для чего добавляют соду в кофе - сколько соды добавлять в чашку кофе / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Добавление пищевой соды в кофе может показаться странным, но этот метод имеет свои преимущества. Известно, что кофе, даже высококачественных сортов, содержит кислотные соединения, которые могут вызывать дискомфорт. О том, для чего добавляют соду в кофе рассказал в своем видео на YouTube популярный блогер и автор YouTube-канала "iKnow"

Какую пользу приносит пищевая сода в кофе

По словам автора канала "iKnow", основная причина, почему пищевую соду добавляют в кофе, - это ее способность уменьшать кислотность.

"Кофе является достаточно кислым, имея рН около 5. Добавление небольшой щепотки соды (рН 9) может уравновесить уровень кислотности, что делает кофе менее агрессивным для желудка", - отмечает эксперт.

Сколько пищевой соды добавлять в чашку кофе

Он также рекомендует добавлять около четверти чайной ложки соды на чашку кофе или только маленькую щепотку в готовый напиток. Этот простой трюк помогает уменьшить ощущение изжоги и дискомфорта в желудке.

Смотрите видео о том, зачем в напитки добавляют соду:

Что известно о YouTube канале "iKnow" "iKnow" - это YouTube-канал, который предоставляет образовательный контент и различные факты из многих сфер, таких как наука, технологии, психология, история, культура и общая интересная информация. Цель канала - расширять кругозор своих зрителей, предлагая короткие, лаконичные и информативные видео на различные темы. Аудитория канала почти 100 тысяч пользователей.

Влияет ли сода на вкус кофе

Профессиональный повар с канала "My Montana Kitchen" добавляет, что пищевая сода не меняет вкус кофе, но делает его более мягким и менее кислым.

"Она не придает соленого привкуса и, что важно, помогает избежать чрезмерной кислотности желудка, особенно если вы пьете кофе натощак", - указывает она.

Что можно добавить в кофе, чтобы снизить кислотность

Обычно рекомендуется добавлять соду на этапе приготовления кофе. Если вы готовите кофе с помощью кофемашины или переливного метода, добавьте щепотку соды непосредственно к кофейным зернам.

Для быстрого приготовления можно просто размешать щепотку соды в готовой чашке кофе. Важно помнить: не нужно добавлять слишком много соды, чтобы не изменить вкус напитка.

Смотрите видео о том, что можно добавить в кофе, чтобы снизить кислотность:

Что известно о YouTube канале "My Montana Kitchen" YouTube канал "My Montana Kitchen" сосредотачивается на рецептах здорового питания, особенно для тех, кто придерживается кето-диеты, плана Trim Healthy Mama (THM), а также низкоуглеводных и бессахарных диет. Владелица канала предлагает легкие рецепты блюд, которые подходят для похудения и поддержания здорового образа жизни. Видео включают разнообразные рецепты для завтрака, обеда, ужина и десертов, а также советы по здоровому приготовлению пищи в домашних условиях.

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