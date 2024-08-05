Действует наоборот: почему после кофе всегда хочется спать - ученые раскрыли правду

Ученые выделяют несколько факторов, которые могут влиять на состояние человека после употребления кофе. Главред выяснил, почему после кофе наступает сонливость.

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Почему после кофе сразу хочется спать - как действует кофе на организм / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Не все люди реагируют на кофеин одинаково. Некоторые люди могут чувствовать усталость уже после одной чашки кофе, в то время, как другие могут выпить несколько чашек безо всяких проблем. Но усталость вызывает не сам кофе, а то, как он влияет на организм. О том почему сразу после кофе хочется спать рассказал в своем видео на YouTube популярный врач и учёный Бретт Бернер.

Почему после кофе нет сил

В своем видео он выделил несколько основных причин сонливости после употребления кофе.

По его словам, кофе содержит кофеин, который блокирует аденозиновые рецепторы мозга.

"Аденозин - это вещество, которое вызывает чувство усталости. Когда действие кофеина заканчивается, происходит накопление аденозина, который пытается связаться с рецепторами, что приводит к усталости", - отмечает он.

Смотрите видео о том, почему кого-то клонит в сон от кофе:

Кроме того, кофеин известен как мочегонное средство, что заставляет вас чаще мочиться. Некоторые считают, что употребление большого количества кофе может увеличить риск обезвоживания организма. Однако многие ученые утверждают, что кофеиновые напитки не влияют на мочеотделение иначе, чем другие напитки.

"Если вы заметили, что после кофе чаще писаете, это может привести к циклу обезвоживания и повышенной утомляемости", - заключает врач.

Также, он добавил, что добавление сахара к кофе, например, взбитых сливок или сиропа, может привести к сахарному кризису.

"Организм перерабатывает сахар быстрее, чем кофеин, что приводит к энергетическому спаду после того, как сахар заканчивается. Скорость, с которой это происходит, варьируется от человека к человеку, но, возможно, это происходит в течение 90 минут после употребления сахара", - резюмировал он.

Что известно о Бретте Бернере Доктор Бретт Бернер - мануальный терапевт верхнего отдела шейного отдела позвоночника в городе Лутц, штат Флорида. Получил степень доктора в Колледже хиропрактики Палмера, имеет отдельные последипломные квалификации в области медицины опорно-двигательного аппарата и образования. После 10 лет преподавания в университете Даниэль совмещает преподавание и клиническую работу с ролью европейского директора по образованию в компании RockTape.

Сколько действует кофеин на организм человека

Физиотерапевт Дэниел Лоуренс в своем видео на YouTube отметил, что кофеин может повысить концентрацию и выносливость, предоставляя дополнительное преимущество.

"Кофеин быстро всасывается в организм и начинает действовать в течение нескольких минут. Он может оставаться в вашем организме часами, при этом его уровень снижается на 50% через 2-10 часов. Довольно большой диапазон, но реакция людей на кофеин очень сильно варьируется.

Почему кофе не бодрит, а наоборот

Он указывает на то, что репутация кофеина как стимулятора может показаться спасительным средством, когда вы устали и истощены, но он также может быть виновником вашего истощения.

"Это называется кофейным циклом, когда утренняя сонливость приводит к увеличению потребления кофеина в течение дня, что впоследствии нарушает сон и вызывает еще большую утреннюю сонливость. Это замкнутый круг, который в конечном итоге может привести к сильной усталости или выгоранию", - сказал Дэниел Лоуренс.

Смотрите видео о том, как кофе влияет на организм человека:

Что известно о Дэниеле Лоуренсе Дэниел Лоуренс - дипломированный физиотерапевт, автор многочисленных научных публикаций, создатель YouTube-канала @ThePhysioChannel и международный лектор.

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