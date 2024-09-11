Почему не стоит пить кофе по утрам: ответ удивит многих

Отложение употребления кофе всего на несколько часов может повлиять на уровень энергии и здоровый сон.

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Почему не стоит пить кофе по утрам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Утренний ритуал многих людей, который включает чашечку кофе, может влиять на здоровье больше, чем можно предположить. Хотя кофе может быть отличным способом начать день, оказывается, что время, которое люди выбирают для него, может иметь большое значение, пишет Woman's World.

Магистр наук в области клинического питания Эми Ваулз рассказала, как кофеин влияет на организм, как контролировать его потребление и как выбрать лучшее время дня, чтобы начать его употреблять.

Как кофе влияет на организм

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Кофеин - активный ингредиент кофе - является стимулятором, который может влиять на различные функции организма. При умеренном потреблении он может повысить уровень энергии, улучшить бдительность и когнитивные функции. Однако время потребления кофеина может существенно повлиять на его действие.

Употребление кофе очень рано утром может нарушить естественный цикл сна, что затруднит засыпание ночью. Кроме того, кофеин может повысить артериальное давление и частоту сердечных сокращений, что может быть проблематичным, если употреблять его утром, когда ваш организм еще не приспособился к пробуждению.

Почему кофе влияет на уровень кортизола

Одно из основных преимуществ откладывания кофе до позднего утра заключается в том, что он может помочь регулировать уровень кортизола.

Кортизол - гормон стресса - играет решающую роль в регулировании энергии в течение дня, объясняет Ваулз.

Это часть циркадного ритма организма, который управляет циклом сна и бодрствования. Примерно в то время, когда большинство людей просыпаются, около 7:00-8:00 утра, уровень кортизола достигает своего пика, а затем постепенно снижается. Когда вы пьете кофе сразу после пробуждения, это может повлиять на естественную выработку кортизола вашим организмом.

"Вы добавляете кофеин, когда ваш уровень кортизола и так от природы высок. Это может привести к менее заметным эффектам от кофеина и потенциально повысить со временем вашу к нему толерантность", - говорит Ваулз.

Она также подчеркнула, что ваш организм создает зависимость от кофеина, когда раннее утреннее потребление может заставить вас чувствовать, что вам нужно все больше кофеина для достижения такого же эффекта.

Со временем, предупреждает она, это может привести к усталости надпочечников - состоянию, которое характеризуется усталостью, слабостью и трудностями в борьбе со стрессом, из-за чего сложнее поддерживать сбалансированный уровень энергии в течение дня.

Какие преимущества отложения утреннего кофе

Откладывание употребления кофеина до позднего утра, когда уровень кортизола естественно начинает падать, может помочь вам избежать энергетического спада позже и обеспечить более устойчивый приток энергии, когда он вам действительно нужен, говорит Ваулз.

Откладывание кофе поможет согласовать потребление кофеина с уровнем кортизола. Это помогает улучшить бдительность, сосредоточенность и производительность.

В какое время стоит пить кофе по утрам

Хотя универсального ответа не существует, Ваулз говорит, что "многие люди считают полезным употреблять кофеин во время "послеобеденного спада", который обычно наступает около 14:00.

Но если вы не можете устоять перед соблазном утренней чашечки кофе, есть способы смягчить потенциальные негативные последствия. Старайтесь подождать хотя бы час после пробуждения утром, после пикового уровня кортизола. Это позволит вашему организму естественным образом повысить уровень кортизола и подготовиться к полному дню.

Кроме того, рассмотрите возможность ограничить потребление кофеина до одной или двух чашек в день и выбирать варианты без кофеина.

Что известно об издании Woman's World? Woman's World - это американский еженедельный журнал для супермаркетов с тиражом 1,6 миллиона читателей. Журнал печатается на бумаге, которая обычно ассоциируется с таблоидными изданиями, и имеет соответствующую цену, и сосредотачивается на коротких статьях на такие темы, как похудение, советы по отношениям и кулинария. Журнал удерживает звание самого популярного женского журнала, продаваемого в киосках. Также у издания есть собственный сайт, сообщает Википедия.

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