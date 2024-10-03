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"От меня мало что осталось": 77-летний Элтон Джон сделал громкое заявление

Анна Подгорная
3 октября 2024, 21:19
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"Рокетмен" был предельно откровенным, когда заговорил про состояние своего здоровья.
Элтон Джон
Элтон Джон новости - какие операции перенес Элтон Джон / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сэр Элтон Джон завершил музыкальную карьеру в 2023 году, однако светскую жизнь не покинул. Как сообщает издание Hello, вечером 2 октября артист посетил премьеру биографического фильма "Элтон Джон: Никогда не поздно".

После документалки он охотно пообщался с прессой. В частности сэр Элтон рассказал про свое здоровье.

Несмотря на инфекцию, которая едва не лишила его зрения на один глаз летом 2024, и множество сопутствующих проблем, музыкант не унывает. Он искренне поблагодарил своих поклонников и семью за то что они сделали его "самым счастливым человеком на земле".

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"Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра, левого колена и правого колена. По сути, единственное, что у меня осталось, это левое бедро. Но я все еще здесь. И я не могу вас достаточно отблагодарить; вы - люди, которые меня создали. ... Самое важное в моей жизни - это Дэвид, Закари и Элайджа (муж и сыновья - прим. редактора), а также моя семья и мои друзья. Я нашел свое счастье, я так взволнован", - поделился Элтон Джон.

Кто такой Элтон Джон?

Элтон Джон – британский музыкант, певец, композитор, командор Ордена Британской империи. Он творит в жанрах рок, поп-рок, глэм-рок, софт-рок, ритм-энд-блюз. Обладатель пяти "Грэмми" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двух "Золотых глобусов" (1995, 2020), двух "Оскаров" (1995, 2020), "Тони" (2000) и "Эми" (2024). Как сообщает Википедия, Элтон Джон - один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

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Ранее звезда "Титаника", британская актриса Кейт Уинслет, впервые за почти три года полномасштабной войны публично высказалась про Украину и свое отношение к противостоянию нашей страны оккупанту.

Также стала известная причина загадочной смерти звезды сериала "Альф" - актера Бенджи Грегори. Тело "Брайана Таннера", самого младшего члена киносемьи, было обнаружено на парковке еще в июне.

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