Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Синоптики предупреждают о том, что осадки будут не только в западных областях.

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Прогноз погоды в Украине на 4 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 4 октября будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности во многих областях Украины.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 5-6 октября в Украине увеличится количество осадков. Могут быть даже ливни. В то же время на востоке и юго-востоке удержится сухая погода.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 4 октября / фото: ventusky

Погода 4 октября

В Украине 4 октября будет переменная облачность, в западных областях будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Ветер в этот день будет южный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°, в восточных областях 5-10°; днем в западных областях 12-17°, в северных областях 17-22°, на остальной территории 21-26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 4 октября в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +14...+26 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +8...+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 октября / фото: meteoprog

Погода 4 октября в Киеве

В Киеве 4 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.

Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.

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