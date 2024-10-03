Украину накрыла почти 8-балльная буря: будет северное сияние из-за вспышек на Солнце

На Солнце произошли вспышки, одна из которых оказалась самой сильной за последние месяцы.

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Украину внезапно атаковала почти 8-балльная буря / фото: pixabay

Украину внезапно атаковала новая магнитная буря из-за жестких вспышек на Солнце. Она сразу достигла очень высокой мощности. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря пошла на спад еще 2 октября. Ожидалось, что скоро она полностью закончится и достигнет своего минимума. Однако оказалось, что геомагнитная активность внезапно стала мощнее.

3 октября Украину атаковала почти 8-балльная магнитная буря. На таком же уровне она будет и на следующий день. 5 октября сила бури может уменьшиться и опустится до 4-х баллов.

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Прогнозируется, что еще одна магнитная буря может накрыть страну 9 октября и врезать с 4-балльной мощностью. Следующие два дня она будет 5-збалльной, после чего пойдет на спад.

Украину внезапно атаковала почти 8-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 11 вспышек класса С, М и Х. Сообщается, что 3 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 97 солнечных пятен.

Space сообщает, что 2 октября на Солнце произошло две очень мощные вспышки из пятна AR3842. Последняя из них была невероятно сильной - Х7,1. Эта вспышка одна из самых сильных за последнее время. Сильнее нее была только вспышка 14 мая мощностью Х8,7

Эта вспышка вызовет невероятно сильную магнитную бурю, может стать причиной потери радиосигналов. Ожидается, что она достигнет Земли в пятницу, 4 октября.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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