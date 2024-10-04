Что такое "паздерник": мало кто догадается, что это слово на самом деле означает

В наше время мы используем вместо этого слова другой термин, который знают все.

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Что такое "паздерник"/ колаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Когда мы слышим слово "паздерник", мало кто сможет сразу догадаться, что это слово означает. Ведь в наше время мы используем вместо этого слова другой термин, который широко известен.

Что означает слово "паздерник", которое использовалось в древности и в наше время было заменено другим, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Знаете ли вы, что такое "паздерник"? "Паздерником" в древности называли октябрь - второй месяц осени. Название происходит от слова "паздір" - неволокнистая часть некоторых растений, таких как лен. В это время наши предки как раз обрабатывали лен, отсюда и название месяца - "паздерник". Ну, а почему мы называем "жовтень" "жовтнем", наверное, объяснять не надо", - отметила Багний. видео дня

Смотрите видео о том, что такое "паздерник":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как на украинском сказать "беушний". На самом деле это слово использовать нельзя - его стоит избегать изо всех сил.

Также ранее Ольга Багний как сказать на украинском "паєтки". На самом деле вместо этого слова нужно использовать другой благозвучный украинский термин.

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