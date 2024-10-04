Что такое "паздерник": мало кто догадается, что это слово на самом деле означает

Когда мы слышим слово "паздерник", мало кто сможет сразу догадаться, что это слово означает. Ведь в наше время мы используем вместо этого слова другой термин, который широко известен.
Что означает слово "паздерник", которое использовалось в древности и в наше время было заменено другим, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Знаете ли вы, что такое "паздерник"? "Паздерником" в древности называли октябрь - второй месяц осени. Название происходит от слова "паздір" - неволокнистая часть некоторых растений, таких как лен. В это время наши предки как раз обрабатывали лен, отсюда и название месяца - "паздерник". Ну, а почему мы называем "жовтень" "жовтнем", наверное, объяснять не надо", - отметила Багний.видео дня
Смотрите видео о том, что такое "паздерник":
@sametak1064 Знаете ли вы, что такое паздерник? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, как на украинском сказать "беушний". На самом деле это слово использовать нельзя - его стоит избегать изо всех сил.
Также ранее Ольга Багний как сказать на украинском "паєтки". На самом деле вместо этого слова нужно использовать другой благозвучный украинский термин.
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