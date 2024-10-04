"Находилась в бреду": путинистка Любовь Успенская в тяжелом состоянии

Анастасия Волочкова рассказала о состоянии Любови Успенской.

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Путинистка Любовь Успенская тяжело переживает пропажу дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала состояние певицы Любови Успенской, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.

Как сообщила балерина росСМИ, путинистка под капельницами в тяжелом состоянии после исчезновения ее дочери Татьяны Плаксиной. Волочкова подчеркнула, что едва узнала голос певицы.

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"Я даже не узнала голос моей подруги. Мне врач рассказала, что у Успенской безумное давление и стресс. Одной капельницей здесь не обойтись. Она мне позвонила в таком состоянии, в таком отчаянии… Рассказала, что находилась в бреду. Нужно, прежде всего сейчас спасать Любу, так как это достояние России", — рассказала Анастасия.

Напомним, 2 октября стало известно, что дочь Успенской пропала таинственным образом, но пропагандисты сразу же выдали бред о том, что к этому причастны украинцы.

Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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Отметим, недавно московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей. До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".

А также путинистка Маргарита Симоньян рассказала, как Любовь Успенская помогает российским оккупантам. Оказывается, певица не ложится спать до тех пор, пока не посмотрит все программы Соловьева и выплачивает российским оккупантам деньги за подбитую технику украинцев.

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