Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала состояние певицы Любови Успенской, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.
Как сообщила балерина росСМИ, путинистка под капельницами в тяжелом состоянии после исчезновения ее дочери Татьяны Плаксиной. Волочкова подчеркнула, что едва узнала голос певицы.
"Я даже не узнала голос моей подруги. Мне врач рассказала, что у Успенской безумное давление и стресс. Одной капельницей здесь не обойтись. Она мне позвонила в таком состоянии, в таком отчаянии… Рассказала, что находилась в бреду. Нужно, прежде всего сейчас спасать Любу, так как это достояние России", — рассказала Анастасия.
Напомним, 2 октября стало известно, что дочь Успенской пропала таинственным образом, но пропагандисты сразу же выдали бред о том, что к этому причастны украинцы.
Кто такая Любовь Успенская?
Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
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Отметим, недавно московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей. До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".
А также путинистка Маргарита Симоньян рассказала, как Любовь Успенская помогает российским оккупантам. Оказывается, певица не ложится спать до тех пор, пока не посмотрит все программы Соловьева и выплачивает российским оккупантам деньги за подбитую технику украинцев.
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