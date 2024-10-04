Готовятся исторические решения: Сибига заинтриговал заявлением после разговора с Блинкеном

Глава МИД отметил, что в ходе разговора были скоординированы шаги для достижения "исторических решений" для победы Украины.

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Готовятся исторические решения, которые "приблизят нашу победу" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, о чем сообщил в соцсети Х.

По его словам, беседа стала продолжением визита президента Владимира Зеленского в США.

"В рамках нашего постоянного диалога провел продуктивный телефонный разговор с Энтони Блинкеном после визита президента Зеленского в США", - написал Сибига. видео дня

Министр отметил, что переговоры были посвящены координации дальнейших шагов, направленных на достижение важных решений, которые приближают победу Украины.

В то же время Энтони Блинкен не предоставил детальной информации относительно содержания разговора со своим украинским коллегой.

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика Главред

Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

План победы Зеленского - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее презентовал План победы Украины, включающий серию важных шагов, которые будут обсуждаться с Вашингтоном, отметил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Во время визита Зеленского в США, президент Джо Байден подтвердил, что Америка будет поддерживать Украину на каждом этапе этого пути. Подытоживая визит в США президента Украины Владимира Зеленского, Джо Байден выразил убеждение, что Украина победит в войне. Известно, что в рамках визита Зеленский представил президенту США и кандидатам в президенты США детали относительно плана победы Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что план будет частично представлен общественности, поскольку определенные его детали остаются закрытыми из соображений безопасности.

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