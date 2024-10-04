Готовятся исторические решения: Сибига заинтриговал заявлением после разговора с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, о чем сообщил в соцсети Х.
По его словам, беседа стала продолжением визита президента Владимира Зеленского в США.
"В рамках нашего постоянного диалога провел продуктивный телефонный разговор с Энтони Блинкеном после визита президента Зеленского в США", - написал Сибига.видео дня
Министр отметил, что переговоры были посвящены координации дальнейших шагов, направленных на достижение важных решений, которые приближают победу Украины.
В то же время Энтони Блинкен не предоставил детальной информации относительно содержания разговора со своим украинским коллегой.
Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
План победы Зеленского - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее презентовал План победы Украины, включающий серию важных шагов, которые будут обсуждаться с Вашингтоном, отметил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Во время визита Зеленского в США, президент Джо Байден подтвердил, что Америка будет поддерживать Украину на каждом этапе этого пути. Подытоживая визит в США президента Украины Владимира Зеленского, Джо Байден выразил убеждение, что Украина победит в войне. Известно, что в рамках визита Зеленский представил президенту США и кандидатам в президенты США детали относительно плана победы Украины.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что план будет частично представлен общественности, поскольку определенные его детали остаются закрытыми из соображений безопасности.
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