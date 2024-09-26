"Переиграл" Россию: глава МИД Сибига встретился с китайской делегацией - детали

Стороны сосредоточились на следующих шагах по развитию двусторонних отношений и торговли.

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Сибига рассказал, о чем договорились Китай и Украина / Коллаж: Главред, фото: х, фото ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своим коллегой главой МИД Китая. Главной темой было обсуждение развития двусторонних отношений и торговли, написал министр в соцсети Х.

"Вместе с Андреем Ермаком встретились с министром иностранных дел Китая Ван И. Поблагодарили Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил министр.

Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. видео дня С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Как рассказал Сибига, стороны сосредоточились на следующих шагах по развитию двусторонних отношений и торговли. Также обсудили перспективы дальнейших контактов и усилия Украины по реализации Формулы мира.

Более того, стороны, к тому же, обменялись мнениями относительно принципов достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе Устава ООН.

​ Позиция Китая / Инфографика: Главред

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