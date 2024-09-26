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"Переиграл" Россию: глава МИД Сибига встретился с китайской делегацией - детали

Даяна Швец
26 сентября 2024, 21:26
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Стороны сосредоточились на следующих шагах по развитию двусторонних отношений и торговли.
Путин, Китай, Сибига
Сибига рассказал, о чем договорились Китай и Украина / Коллаж: Главред, фото: х, фото ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своим коллегой главой МИД Китая. Главной темой было обсуждение развития двусторонних отношений и торговли, написал министр в соцсети Х.

"Вместе с Андреем Ермаком встретились с министром иностранных дел Китая Ван И. Поблагодарили Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил министр.

Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

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С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Как рассказал Сибига, стороны сосредоточились на следующих шагах по развитию двусторонних отношений и торговли. Также обсудили перспективы дальнейших контактов и усилия Украины по реализации Формулы мира.

Более того, стороны, к тому же, обменялись мнениями относительно принципов достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе Устава ООН.

Китай инфографика
​ Позиция Китая / Инфографика: Главред

Украина и Китай - последние новости

По версии Politico, Китай продвигает выгодные для России условия мира: Украина пошла на хитрость. Украинские чиновники распространили среди дипломатов документ, нацеленный на недопущение поддержки китайского плана

А вот издание Reuters утверждает, что РФ и Китай будут производить ударные БПЛА против Украины. По мнению научного сотрудника лондонского Института стратегических исследований Фабиана Хинца, если факт поставки китайских беспилотников подтвердится, это станет важным событием.

Кроме этого, недавно китайские бронемашины заметили на фронте. Подтверждение опубликовал аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на один пророссийский Телеграмм-канал.

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