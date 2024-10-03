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Когда начинается осеннее похолодание: объяснение синоптика

Анна Косик
3 октября 2024, 11:34
291
Первая волна похолодания уже пришла в Украину, синоптик объяснила, чем это обусловлено.
Осень
Что считается похолоданием и когда оно приходит в Украину / Фото: pixabay

Переход из лета в осень сопровождается похолоданием. Важно отслеживать, в каком месяце очень холодно, ведь это в метеорологии и обозначает начало осени. Подробнее о том, как происходят похолодания в Украине рассказала 24 каналу синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

Когда начинается осеннее похолодание зависит не от даты на календаре, а от температуры воздуха. Переход с летнего на осенний сезон фиксируют тогда, когда температура достигает +15 градусов в течение нескольких дней.

Важно понимать и то, что считается похолоданием. Прежде всего это не резкое падение температуры воздуха, а процесс постепенного охлаждения Земли.

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Кривобок заметила, что в Украине ноябрь станет переходным месяцем, когда могут наблюдаться как и остатки тепла в первой половине месяца, так и значительные похолодания. Однако из года в год погодные условия могут меняться.

Кто такая Диана Кривобок?

Диана Кривобок - украинский синоптик, работница украинского гидрометеорологического центра, осуществляющая метеорологические и гидрологические наблюдения на территории Украины.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине с 3 по 6 октября погода будет дождливой. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что могут быть даже ливни. В то же время на востоке и юго-востоке удержится сухая погода.

Накануне сообщалось, что погода в Украине в октябре 2024 года будет холоднее, чем в сентябре. В среднем, столбики термометров поднимутся до +7...+13 градусов тепла - это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Ранее Украину атаковала сильная пылевая буря. Еще одна пылевая буря приближается от Каспийского моря к Луганщине. Из-за увеличения порывов ветра пыль будет оседать в восточных, северной, Полтавской и Днепропетровской областях.

чем опасна пыльная буря, влияние пыльной бури на человека
Чем опасна пыльная буря / Инфографика: Главред

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