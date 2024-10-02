Украину будет "заливать" сильными дождями: названа дата, когда ворвутся ливни

Погода в Украине 3 октября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что дожди ожидаются на западе. Осадки могут быть также в Николаевской и Херсонской областях. Холоднее всего будет на западе - 13-17 градусов тепла. В Киеве может быть порывистый ветер.
Уже 5-6 октября в Украине станет больше осадков. Могут быть даже ливни. В то же время на востоке и юго-востоке удержится сухая погода.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 3 октября
В Украине 3 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди на западе страны. Ветер в этот день будет южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 19-24°, в западных областях 12-17°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +9
По данным meteoprog, 3 октября в Украине будет холодная погода. Теплее всего будет в Харьковской и Луганской областях. Там температура воздуха повысится до +12...+26 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +9...+12 градусов.
Погода 3 октября в Киеве
В Киеве 3 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 7-12°, днем 19-24°; в Киеве ночью около 10°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.
Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.
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